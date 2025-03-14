Рынок акций РФ поднялся в пятницу к 3200п по индексу МосБиржи

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на ожиданиях урегулирования российско-украинского конфликта после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности обсуждать прекращение боевых действий на Украине с условием, что оно должно привести к долгосрочному миру. Индекс МосБиржи поднялся в район 3200 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Селигдара" (+8,3%) и Совкомбанка (+5,6%) на корпоративных новостях; во "втором эшелоне" раллировали бумаги "М.Видео" (+18,8%) на новостях о планах докапитализации для реализации новой стратегии в ближайшие три года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3195,08 пункта (+2,4%), индекс РТС - 1176,26 пункта (+3,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 марта, составил 85,5694 руб. (-1,05 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9-5,1% на фоне падения курса доллара от ЦБ РФ на 3,57 рубля.

Мосгорсуд отменил аресты акций "Селигдара", принадлежащих контролирующему акционеру - компании "Максимус" - и совладельцу "Русских фондов" Сергею Васильеву. Как сообщили журналистам в "Селигдаре", апелляционная инстанция решила, что суды первой инстанции нарушили закон при наложении арестов.

Менеджмент Совкомбанка (+5,6%, до 17,795 рубля) будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2024 год 25% от чистой прибыли, сообщил управляющий директор банка Андрей Оснос на конференц-звонке в пятницу. Он подчеркнул, что в целом ситуация достаточно волатильная. "Пока план такой - 25% прибыли прошлого года", - отметил топ-менеджер.

Источниками выплаты дивидендов станут дивиденды дочерних подразделений банка, доходы страхового бизнеса. Также выплаты позволит осуществить присоединение к Совкомбанку ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), обладающего высокой достаточностью капитала, добавил Оснос.

Подорожали в пятницу также акции АФК "Система" (+5,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,3%), "Газпрома" (+3,6%), "Московской биржи" (+3,4%), ПАО "Полюс" (+3,3%), "ВК" (+3,3%), ВТБ (+3,1%), "НОВАТЭКа" (+3%), "Аэрофлота" (+2,8%), "Т-Технологий" (+2,8%), ОК "Русал" (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +0,6% "префы"), "Магнита" (+2,5%), Сбербанка (+2,3% и +2,4% "префы"), "АЛРОСА" (+2,1%), "Интер РАО" (+2%), "МТС" (+1,8%), "НЛМК" (+1,3%), "ММК" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Роснефти" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Северстали" (+0,2%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,8%).

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил вечером в четверг, что Россия готова обсуждать прекращение боевых действий на Украине с условием, что оно должно привести к долгосрочному миру.

По словам Путина, РФ поддерживает 30-дневное перемирие, но в таком случае возникнут вопросы, связанные с участком украинского вклинения в Курской области. "Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем и договариваться о следующих шагах о прекращении конфликта, выходе на приемлемые для всех договоренности", - сказал Путин на пресс-конференции.

Также Путин допустил возможность телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

Президент США Трамп посчитал заявления Путина "многообещающими, но неполными", сообщило в четверг агентство Bloomberg. Президент США вновь заявил, что нацелен на быстрое завершение украинского конфликта.

В пятницу Трамп написал в социальной сети Truth Social о продуктивных переговорах с президентом России Путиным.

"Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера, и есть очень хороший шанс того, что эта ужасная кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила в пятницу, что президент США Трамп, говоря о продуктивных контактах в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным, имел в виду не себя, а своего спецпосланника Стива Уиткоффа.

Главы МИД стран G7 на встрече в Канаде обсудили возможность введения дополнительных санкций против РФ в случае ее отказа от перемирия с Украиной, говорится в опубликованном в пятницу заявлении "группы семи".

Банк России накануне вечером повторил свой сигнал: регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, поступившие с февральского заседания данные значимо картину не меняют, о чем сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в кулуарах Форума финансового рынка, организованного АКРА. По его мнению, на заседании ЦБ 21 марта, вероятно, будут озвучены аргументы "за" и "против" повышения ставки.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, рынок акций РФ при снижении накануне протестировал на прочность уровень 3100 пунктов по индексу МосБиржи, откуда произошел отскок вверх и возврат к 3200 пунктам. В пятницу на рынке сохранялся оптимистичный настрой в ожидании очередной порции геополитических новостей, при этом лучше рынка выглядели бумаги финсектора.

Глобально индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в диапазоне 3100-3250 пунктов. При этом сложно предугадать, куда он направится на следующей неделе, так как рынок подвержен повышенной волатильности и остро реагирует на поступающие новости, полагает эксперт. В пятницу, 21 марта, состоится заседание Банка России и консенсус-прогноз сигнализирует о сохранении ключевой ставки на текущем уровне. "Но отклонения от базового сценария тоже возможны. Также не исключена жесткая риторика ЦБ, которая может напугать рынок. Уже прозвучало "ястребиное" заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что на предстоящем заседании будет рассмотрена возможность повышения ставки", - отметила Рокотянская.

Прогноз по индексу МосБиржи на следующую неделю - повышенная волатильность и движения в диапазоне 3100-3250 пунктов. На текущей неделе стало ясно, что переговоры по российско-украинскому конфликту хоть и начались, но процесс быстрым не будет, считает представитель "БКС МИ".

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, рынок акций РФ в пятницу сохранил оптимистичный настрой в ожидании новых геополитических вводных, отскок цен вверх стал следствием закрытия "шортов" игроками на фоне обнадеживающих заявлений Путина по теме Украины.

Учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно дальнейшего хода переговоров США и России по Украине рынок акций вошел в режим ожидания новых вводных. Для индекса МосБиржи ближайшей поддержкой выступает зона 3090-3100 пунктов, сопротивлением - 3200-3210 пунктов, считает Локтюхов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые фондовые площадки в пятницу развернулись к росту, отыгрывая коррекцией недавнее падение из-за нового витка тарифных войн, поддержку оказывают ожидания возможного перемирия на Украине. Золото обновило свой рекорд, протестировав отметку $3000 за унцию, что подогрело спрос на акции золотодобытчиков.

Выросли акции "Селигдара" после известий, что Мосгорсуд отменил арест 50,6% бумаг компании, принадлежащих компании "Максимус". "Русал" в пятницу представил неоднозначную отчетность по МСФО за 2024 год: консолидированная годовая выручка компании снизилась на 1,1% (до $12,08 млрд), а скорректированная EBITDA увеличилась в 1,9 раза (до $1,494 млрд). Скорректированная чистая прибыль в годовом выражении выросла в 13,5 раза и составила $983 млн против $73 млн годом ранее.

Индекс МосБиржи продолжает дрейфовать в боковике, отступив от годового максимума, но не оставляя попыток продвинуться выше. Сопротивление остается в районе 3370 пунктов, а сильный уровень поддержки сохраняется в районе 2980 пунктов, считает Калачев.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе рынок акций РФ останется под влиянием прежде всего геополитических новостей, инвесторы ожидают личных переговоров президентов США и России. На этом фоне в акциях сохраняется неопределенность, а краткосрочные покупки отдельных эмитентов под идею снятия антироссийских санкций на данный момент являются рискованными в связи с рисками ужесточения ограничений против РФ при неспособности сторон достигнуть соглашения. ЕС при этом подтверждает курс на расширение антироссийских санкций, что также может являться одним из среднесрочных негативных для настроений факторов, полагает аналитик.

Инвесторы тем временем продолжают оценивать корпоративные новости и на следующей неделе будут ждать итоговых финансовых результатов за 2024 год от "РусАгро", "Инарктики", "ММК", "Россетей Ленэнерго", X5 Retail Group и возможных комментариев эмитентов по дивидендам. На макроэкономическом фронте будет опубликован индекс производственных цен России за февраль, а в пятницу ЦБ РФ подведет итоги очередного заседания, на котором возможно сохранение ключевой ставки на уровне 21% в ожидании сигналов о замедлении инфляции в стране, считает Кожухова.

Зарубежные фондовые индексы

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,1-1,8%) и США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 1,4-2,2% во главе с Nasdaq).

Поддержку мировому рынку акций оказывает снижение опасений относительно шатдауна в США после того, как лидер демократов в Сенате Чак Шумер выразил готовность поддержать законопроект республиканцев о финансировании правительства.

Инвесторы также продолжают следить за внешнеторговыми новостями, оценивая планы Трампа ввести пошлины в 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза.

Нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены подросли на фоне ужесточения Вашингтоном санкций в отношении Ирана и России.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $70,33 за баррель (+0,6% и -1,5% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,01 за баррель (+0,7% и -1,7% накануне).

Предположения инвесторов о том, что нормализация ситуации на Украине приведет к смягчению санкций против нефтяного сектора РФ и возобновлению беспрепятственных поставок российской нефти на мировой рынок, оказывали давление на нефтяные цены.

Между тем накануне Белый дом не стал продлевать действие истекшей 12 марта лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.

Кроме того, США внесли в санкционные списки одно физическое и 17 юридических лиц, а также 13 судов, связанных с Ираном.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже кроме бумаг "М.Видео" выросли акции "Русснефти" (+10%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+9,1%), "Белона" (+6,6%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+6,5%), бумаги ПАО "РБК" (+6,2%), ПАО "Яковлев" (+5,7%).

ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") в марте-апреле 2025 года получит от акционеров 30 млрд рублей для реализации новой стратегии на ближайшие три года, говорится в сообщении компании.

Как отмечает гендиректор компании Феликс Либ, слова которого приводятся в сообщении, первые платежи от "новых акционеров в размере 11,5 млрд рублей уже поступили в компанию". Пресс-служба "М.Видео" не стала комментировать "Интерфаксу", о каких "новых" акционерах идет речь, ограничившись тем, что вся информация будет раскрыта в соответствии с законодательством.

Кроме того, в компании не уточнили подробности относительно инвестиций, отметив, что механизм и сроки докапитализации будут объявлены позднее.

В начале 2025 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что владельцы ПАО ведут переговоры о продаже сети. Среди потенциальных интересантов назывались такие российские банки, как Промсвязьбанк, Сбербанк и ВТБ.

Чистая прибыль "Группы ЛСР" (+3,7%, до 873,2 рубля) по МСФО в 2024 году составила 28,598 млрд руб. против 28,343 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчете компании. Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию. Годовое собрание акционеров пройдет 18 апреля, реестр для участия в нем закроется по данным на 25 марта, говорится в материалах компании.

ПАО "ТГК-2" (+1,7%) по итогам 2024 года получило 16,765 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 10,742 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании.

Снизились в пятницу акции ПАО "ГАЗ" (-8,3% и -8,9% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (-5,1%), ПАО "Павловский автобус" (-4,5%), "ИК Русс-Инвест" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 по Москве составил 90,19 млрд рублей (из них 15,4 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 14,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,92 млрд рублей на акции "Т-Технологий").