Банк "Санкт-Петербург" в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,9%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-феврале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,9% - до 10,2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банка в феврале 2025 года составила 5,1 млрд рублей, что на 37,9% больше прибыли февраля 2024 года.

Рентабельность капитала (ROE) за январь-февраль 2025 года составила 30,9%, в феврале - 32,0%.

Чистый процентный доход в январе-феврале текущего года вырос на 12,9% - до 12,8 млрд рублей, в феврале - на 14,2%, до 6,2 млрд рублей.

Банк в январе-феврале сократил чистый комиссионный доход на 0,2% - до 1,6 млрд рублей, в феврале - на 2,6%, до 0,8 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитам за первые два месяца 2025 года составили 0,03 млрд рублей (в феврале - 0,2 млрд рублей). Стоимость риска в январе-феврале текущего года составила 0,03% (в феврале - 0,4%).

Операционные расходы в январе-феврале текущего года сократились на 7,1% - до 3,4 млрд рублей, в феврале - на 19,7%, до 1,9 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 марта 2025 года составил 750,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,6%. Корпоративный кредитный портфель в январе-феврале вырос на 1,2% - до 583,9 млрд рублей, розничный - на 2,8%, до 166,6 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности на 1 марта 2025 года составил 2,6% против 2,7% на 1 января 2025 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 марта 2025 года составил 144,3% (141,9% на 1 января 2025 года).

Средства клиентов в январе-феврале текущего года сократились на 0,2% - до 710,4 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов за два месяца снизились на 5,1% - до 269,9 млрд рублей, средства розничных клиентов выросли с начала года на 3,1% и составили 440,5 млрд рублей.

Собственный капитал банка на 1 марта 2025 года составил 206,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,0%. Основной капитал с начала года не изменился и на 1 марта составил 184,7 млрд рублей.

Норматив достаточности основного капитала на 1 марта 2025 года составил 20,0% (20,4% на 1 января 2025 года), норматив достаточности собственного капитала - 22,3% (21,8% на начало 2025 года).

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".