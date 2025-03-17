Индексы МосБиржи и РТС в начале основной сессии выросли на 1,8%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций растет на ожиданиях снижения геополитических рисков в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, поддержку оказывают ожидания телефонного разговора президентов США и России; внешние фондовые площадки в начале недели также подают позитивные сигналы и фьючерс на Brent превысил $71 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,8% к уровню закрытия основной сессии пятницы; лидируют в росте акции АФК "Система" (+4,2%) и Совкомбанка (+4,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,8% до 3251,15 пункта, индекс РТС вырос на 1,8% до 1196,9 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 15 марта, составляет 85,5694 рубля (-1,05 рубля).

Подорожали также акции "Газпрома" (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Московской биржи" (+2,6%), "Т-Технологии" (+2,6%), "Газпром нефти" (+2,4%), "Аэрофлота" (+2,3%), "НЛМК" (+2,3%), ОК "Русал" (+2,3%), "Магнита" (+2,2%), "Северстали" (+2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,1%), "Роснефти" (+1,9%), "МТС" (+1,9%), "ММК" (+1,9%), Сбербанка (+1,8% и +1,5% "префы"), "АЛРОСА" (+1,7%), "ВК" (+1,7%), "ФосАгро" (+1,7%), ВТБ (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Норникеля" (+1%), "Интер РАО" (+0,8%).

Банк "Санкт-Петербург" (+0,4%) в январе-феврале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,9%, до 10,2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в феврале 2025 года составила 5,1 млрд рублей, что на 37,9% больше прибыли февраля 2024 года.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 21,34 млрд рублей (из них 4,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,03 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,21 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что решение конфликта на Украине можно будет изыскать в течение недель. "Президент США использует слово "недели" для обозначения временного промежутка, и я согласен с ним", - сказал Уиткофф на CNN.

Также Уиткофф заявил в воскресенье, что разговор президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным может состоятся в течение наступившей недели. По словам Уиткоффа, его встреча с Путиным, которая прошла на прошедшей неделе, была позитивной: "Две стороны стали ближе, чем были ранее". "Я полагаю, президент Путин хочет окончания этого (кровопролития)", - отметил спецпредставитель США.

Призыв к перемирию на Украине воспринимается как попытка дать ВСУ время на перевооружение, Россия довела до США свои озабоченности по этому вопросу, заявил помощник президента Юрий Ушаков автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Помощник президента отметил, что позиция России и озабоченности хорошо всем известны. "И мы их довели и до американцев тоже", - сказал он.

Также Ушаков сообщил, что конкретики по возможным контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, они будут организованы, когда появится необходимость, а пока Москва и Вашингтон взаимодействуют на других уровнях.

Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным во вторник, 18 марта. "Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

Россия в рамках мирного разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали "железобетонные" гарантии безопасности, в том числе нейтральный статус Киева, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, "частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, рынок акций подрастает на фоне успешных переговоров представителей России и США по урегулированию конфликта на Украине, ожидаемый разговор между Трампом и Путиным также подогревает оптимизм. Если в ближайшее время будут объявлены конкретные условия прекращения огня не в ущерб позиции России, то рынок может уйти еще выше, считает эксперт.

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов, при закрытии понедельника выше этого рубежа возможен дальнейший подъем до 3300 пунктов. Однако февральский "гэп" 3050-3150 пунктов еще не до конца закрыт, поэтому сохраняется вероятность снижения в эту зону в ближайшей перспективе, полагает Степанов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", российский рынок акций пока не проявляет признаков слабости, индекс МосБиржи вновь превысил 3200 пунктов. Единственным фактором, который на данном этапе сдерживает более выраженный рост акций, остается укрепление российского рубля.

С одной стороны, это неблагоприятно отражается на бюджетных доходах. По данным Минфина, накопленный дефицит федерального бюджета за первые два месяца 2025 года составил 2,7 трлн рублей по сравнению с плановым дефицитом на весь 2025 год в размере 1,2 трлн рублей, отмечают эксперты.

С другой стороны, сильный рубль благоприятно отражается на показателях инфляции, способствуя снижению инфляции импортных цен. Годовые темпы роста базового индекса потребительских цен в феврале опустились до 9,5% с 10,9% в январе.

В начале этой недели позитивная динамика российских фондовых индексов, вероятно, продолжится. В середине недели очередная порция данных по инфляции может предоставить дополнительный импульс к дальнейшему повышению индексов. На фондовом рынке складывается благоприятное сочетание факторов из позитивных данных по инфляции, устойчивых корпоративных результатов за 2024 год и предстоящего дивидендного сезона, в преддверии которого индексы обычно демонстрируют положительную динамику. Поддержать позитивный настрой могут также итоги запланированного на пятницу заседания Банка России, если комментарии регулятора позволят с определенной долей уверенности заключить, что текущий цикл повышения ключевой ставки остался в прошлом, полагают аналитики "Цифра Брокер".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, новостной фон определит динамику рынка акций РФ.

Российский рынок акций превысил 3200 пунктов по индексу МосБиржи в ожидании геополитического позитива. На этой неделе возможен разговор президентов США и России, итоги которого могут привести к всплеску волатильности. Она возрастет и в пятницу, после объявления решения Банка России по ключевой ставке (с очень большой вероятностью регулятор оставит показатель неизменным с "жесткой" риторикой).

Пока же рынок подошел к промежуточному сопротивлению 3260 пунктов, пробой которого поставит целью роста район 3350 пунктов, считает Антонов.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, оптимистичный настрой рынка акций был подкреплен новостями, что представители США и России позитивно оценили итоги визита спецпосланника США Уиткоффа в Россию.

Последние геополитические заявления по Украине, настраивающие на прогресс в мирном урегулировании и налаживании отношений с США, в том числе и анонсированный Трампом на вторник телефонный разговор между президентами США и России, способны усилить позитивный настрой участников рынка и направить индекс МосБиржи к максимумам года. Целевым по индексу в понедельник видится диапазон 3220-3280 пунктов, при этом в фаворитах могут остаться акции внутренних секторов. Учитывая отскок нефтяных котировок, возможно оживление спроса и на акции "нефтянки", где стоит обратить внимание на бумаги "Газпром нефти" и "Транснефти", считает Локтюхов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,7-2,6% во главе с Nasdaq после существенного снижения ранее. По итогам недели S&P 500 и Nasdaq потеряли более 2%. Dow Jones упал на 3,1%, что стало максимальным недельным снижением за два года, по данным Trading Economics.

В пятницу настроение инвесторов не испортили даже слабые экономические данные.

Индекс потребительского доверия в США в марте упал до минимума с ноября 2022 года. Его значение составило 57,9 пункта по сравнению с 64,7 пункта в феврале, по предварительным расчетам Мичиганского университета. Аналитики ожидали менее значительного снижения - в среднем до 63,1 пункта.

При этом инфляционные ожидания американцев на ближайший год в марте повысились до 4,9% - максимума с ноября 2022 года. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до 3,9% с 3,5% - это самый значительный месячный скачок с 1993 года.

В Азии в понедельник наблюдается позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,6-0,7%).

Власти КНР в воскресенье обнародовали план действий по стимулированию потребления, стремясь сделать внутренний спрос главной движущей силой и стабилизирующим фактором экономического роста.

Розничные продажи в КНР в январе-феврале повысились на 4% в годовом выражении (в декабре - на 3,7%), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление. Результат совпал с ожиданиями экспертов, по данным Trading Economics. Инвестиции в основные активы выросли на 4,1% (в декабре - на 3,2%). Прогнозировалось увеличение на 3,6%.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления нового года по лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Темпы подъема промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до 5,9% в годовом выражении с 6,2% в декабре. Однако аналитики ожидали еще более значительного ослабления подъема - в среднем до 5,3%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,9% до $71,18 за баррель (+1% в пятницу), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,9% до $67,78 за баррель (+1% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала на 0,3%, WTI - на 0,2%.

Поддержку ценам на нефть в понедельник оказывают новости о том, что власти Китая намерены принять меры по стимулированию потребительского спроса, а также по стабилизации рынков акций и недвижимости. Правительство также планирует добиться роста зарплат и увеличить рождаемость в стране, сообщает "Синьхуа".

Американские военные заявили, что продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на корабли и беспилотники США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

В ответ хуситы заявили, что во второй раз за 24 часа нанесли удар по американскому авианосцу SS Harry S. Truman ракетами и беспилотниками.

Время ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и завершения российско-украинского конфликта продолжают оказывать давление на нефтяные котировки, и аналитики Goldman Sachs на минувших выходных ухудшили свои прогнозы для Brent на текущий год.

"Падение цен на $10 за баррель с середины января оказалось сильнее, чем предусматривалось нашим анализом фундаментальных факторов, и мы понизили прогноз цены Brent на декабрь этого года на $5, до $71 за баррель, - отметили аналитики банка. - Среднесрочные риски для нашего прогноза остаются смещенными в негативную сторону, с учетом потенциальной эскалации торговых войн и длительного увеличения добычи ОПЕК+".