Чистая прибыль "Атомэнергопрома" по РСБУ в 2024 году снизилась в 2,1 раза

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по РСБУ в 2024 году снизилась в 2,1 раза по сравнению с 2023 годом, до 42,78 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 5,6 млрд рублей (в 1,9 раза меньше показателя 2023 года).

Убыток от продаж вырос на 10,9% до 8,31 млрд рублей.

Доходы "Атомэнергопрома" от участия в других организациях в 2024 году составили 73,1 млрд рублей против 91,97 млрд рублей годом ранее.

Заемные средства компании на конец 2024 года оценивались в 1,1 трлн рублей.

На счетах компании по итогам 2024 года хранилось 184,7 млрд рублей.

"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли. Входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% – Минфину РФ (привилегированные акции).



