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Armenian Аirlines прерывает полеты из-за обновления парка самолетов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Армянская авиакомпания Armenian Аirlines c 7 апреля приостановит полеты по всем направлениям. Это обусловлено "обновлением парка самолетов и приобретением новых лайнеров", сообщила компания.

Armenian Аirlines вернет пассажирам стоимость билетов, приобретенных на даты с 6 апреля и далее.

С 14 октября по 9 декабря прошлого года Armenian Аirlines останавливала полеты в связи с техническим обслуживанием самолетов. Затем полеты были возобновлены по всем направлениям маршрутной сети перевозчика. Рейсы выполнялись в Москву, Минеральные Воды, Сочи, Уфу, Казань, Волгоград, Дели, Батуми, Тбилиси.

Авиакомпания была основана в декабре 2022 года. В парке у перевозчика два самолета A321.

Armenian Аirlines Армения
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