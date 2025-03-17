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"Софтлайн" заменил евробонды Белоруссии в своем портфеле

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" заменило еврооблигации Республики Беларусь из портфеля группы на облигации, обращающиеся на "Московской бирже", сообщила компания.

На 14 марта 2025 года рыночная цена замещающих ценных бумаг на "Московской бирже" составляет в среднем 80-90% от их номинальной стоимости, говорится в сообщении. Номинальная стоимость замещающих облигаций на балансе компании составляет 6 млрд рублей (по официальному курсу Банка России на 14 марта). Также группа получила 786 млн рублей купонных выплат за время владения ценными бумагами.

Компания может беспрепятственно осуществлять операции с принадлежащими ей замещающими облигациями Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством и правилами торгов, отмечается в сообщении.

"Мы получили высокую прибыль от вложенных средств, купленные в 2022 году облигации в любой момент мы можем продать по 80-90% от их полной стоимости. При этом мы еще раз подтверждаем, что дальнейших планов по инвестированию в подобного рода активы компания не имеет", - заявил финансовый директор "Софтлайна" Артем Тараканов.

Минфин Белоруссии с конца 2024 года проводит замещение еврооблигаций республики на государственные облигации, торгующиеся на "Мосбирже" и Белорусской валютно-фондовой бирже. Замещающие облигации переводятся в учетную инфраструктуру Национального расчетного депозитария (НРД) на счета держателей еврооблигаций. В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.

Белоруссия - не единственный эмитент, в облигации которого вкладывался "Софтлайн". Так, IT-компания выступала одним из заявителей в коллективном иске держателей евробондов ГТЛК.

Белоруссия ГТЛК Софтлайн Артем Тараканов
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