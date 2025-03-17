Tesla начинает тестирование "автопилота" FSD в Китае

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla с 17 марта по 16 апреля проведет бесплатное тестирование своей системы автономного вождения Full Self-Driving (FSD, "автопилот") в Китае, сообщил сайт компании.

Систему смогут испытать автомобилисты, чьи машины оснащены совместимыми технологиями помощи водителю, а также новейшей версией навигационных карт.

Tesla проводила аналогичные испытания в США, где "автопилот" не требует новейшей версии карт, поскольку система может лучше функционировать за счет обучения искусственного интеллекта. В КНР такое обучение для нее недоступно в силу законодательства.

Компания хочет полноценно развернуть FSD в этом году и в сотрудничестве с китайской Baidu работает над улучшением ее работы, сообщал Reuters. Пока эта система, вопреки названию, не делает машины автономными и требует постоянного контроля.

Всего в Китае насчитывается 2 млн электромобилей Tesla.