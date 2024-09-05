Поиск

Tesla хочет вывести "автопилот" на рынки Китая и Европы в 2025 году

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американская Tesla планирует в случае одобрения со стороны регуляторов вывести систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, "автопилот") на рынки Китая и Европы в следующем году, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление автопроизводителя в социальных сетях.

В июле глава компании Илон Маск говорил, что одобрение FSD с контролем со стороны водителя (Supervised) в Европе, КНР и других странах ожидается до конца текущего года.

Сейчас система доступна в США и Канаде. По словам Маска, Tesla также обсуждала ее лицензирование с другими автопроизводителями.

Вопреки своему названию, FSD не делает машины автономными и требует постоянного контроля.

Зарубежные рынки обеспечили Tesla около половины выручки в первом полугодии, в том числе на Китай пришлось 20%.

Акции компании дорожают на 2,4% в ходе предварительных торгов в четверг.

Илон Маск Tesla Китай Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший глава МИД Франции Барнье назначен новым премьером

Бывший глава МИД Франции Барнье назначен новым премьером

На острове Хайнань приостановили авиасообщение из-за приближения тайфуна "Яги"

На острове Хайнань приостановили авиасообщение из-за приближения тайфуна "Яги"
Восточный экономический форум - 2024

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

В Мюнхене проходит спецоперация, возле генконсульства Израиля слышали стрельбу

В Мюнхене проходит спецоперация, возле генконсульства Израиля слышали стрельбу
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль может освободить 800 заключенных в рамках возможной сделки с ХАМАС

Гражданам Киргизии рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

Что случилось этой ночью: четверг, 5 сентября

Южная Корея расширит список товаров, запрещенных к экспорту в РФ и Белоруссию

Израиль нанес авиаудары по боевикам на севере Западного берега реки Иордан

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о готовности к уступкам по Газе, но не по Филадельфийскому коридору

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });