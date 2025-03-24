Tesla прервала тестирование "автопилота" FSD в Китае

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla прервала бесплатное тестирование своей системы автономного вождения Full Self-Driving (FSD, "автопилот") в Китае и выпустит ее после получения регуляторного одобрения, передает Reuters.

"Все стороны активно продвигают соответствующий процесс, и мы запустим систему, как только все будет готово", - сообщила служба клиентской поддержки Tesla в соцсети Weibo после жалоб на недоступность тестирования.

Неделю назад компания сообщила о запуске испытаний FSD в Китае в период с 17 марта по 16 апреля.

Предполагалось, что систему смогут испытать автомобилисты, чьи машины оснащены совместимыми технологиями помощи водителю, а также новейшей версией навигационных карт.

Tesla проводила аналогичные испытания в США, где "автопилот" не требует новейшей версии карт, поскольку система может лучше функционировать за счет обучения искусственного интеллекта. В КНР такое обучение для нее недоступно в силу законодательства. В конце февраля министерство промышленности Китая также ввело требование о получении регуляторных разрешений на удаленное обновление программного обеспечения, связанного с автономным вождением.

Американская компания хочет полноценно развернуть FSD в этом году и в сотрудничестве с китайской Baidu работает над улучшением ее работы. Пока эта система, вопреки названию, не делает машины автономными и требует постоянного контроля.

Всего в Китае насчитывается 2 млн электромобилей Tesla.