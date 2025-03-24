Поиск

Tesla прервала тестирование "автопилота" FSD в Китае

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla прервала бесплатное тестирование своей системы автономного вождения Full Self-Driving (FSD, "автопилот") в Китае и выпустит ее после получения регуляторного одобрения, передает Reuters.

"Все стороны активно продвигают соответствующий процесс, и мы запустим систему, как только все будет готово", - сообщила служба клиентской поддержки Tesla в соцсети Weibo после жалоб на недоступность тестирования.

Неделю назад компания сообщила о запуске испытаний FSD в Китае в период с 17 марта по 16 апреля.

Предполагалось, что систему смогут испытать автомобилисты, чьи машины оснащены совместимыми технологиями помощи водителю, а также новейшей версией навигационных карт.

Tesla проводила аналогичные испытания в США, где "автопилот" не требует новейшей версии карт, поскольку система может лучше функционировать за счет обучения искусственного интеллекта. В КНР такое обучение для нее недоступно в силу законодательства. В конце февраля министерство промышленности Китая также ввело требование о получении регуляторных разрешений на удаленное обновление программного обеспечения, связанного с автономным вождением.

Американская компания хочет полноценно развернуть FSD в этом году и в сотрудничестве с китайской Baidu работает над улучшением ее работы. Пока эта система, вопреки названию, не делает машины автономными и требует постоянного контроля.

Всего в Китае насчитывается 2 млн электромобилей Tesla.

Tesla США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки хотят обязать ограничивать снятие денег в банкоматах при подозрении на мошенничество

Турбизнес отметил рост дефицита авиапарка в России

Минфин рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет

Минфин рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup

Сбербанк не видит рисков банкротства крупнейших заемщиков

Brent подешевела до $71,88 за баррель

Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением

Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением
Хроники событий
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6076 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });