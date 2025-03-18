Поиск

Минфин РФ 19 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238 и 26246

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 19 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26246 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 8-го купонного дохода - 4 июня 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 26 марта 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент России назвал неизбежным охлаждение экономики

Глава РФПИ считает, что компании США смогут вернуться в РФ, создав СП с российскими игроками

Глава РФПИ считает, что компании США смогут вернуться в РФ, создав СП с российскими игроками

Силуанов рекомендовал бизнесу активнее сокращать издержки и продавать непрофильные активы

Мантуров призвал выработать единый подход к возврату западных компаний на рынок РФ

Новак спрогнозировал небольшое снижение добычи нефти в 2025 году - до 515-520 млн т

Новак отметил в укреплении рубля минус для экспортеров и плюс для сдерживания инфляции

Новак отметил в укреплении рубля минус для экспортеров и плюс для сдерживания инфляции

В Минфине назвали разрешение на сделки фонда 683 Capital Partners единичным кейсом

Сделка по вхождению верфи "Звезда" в контур ОСК отменена

ФАС не поддержит монополию "Почты России" на рынке e-commerce

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2210 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6036 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });