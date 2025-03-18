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Глава "Транснефти" сообщил о прокачке нефти по КТК в марте в штатном режиме

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в марте прокачивает нефть в штатном режиме без снижения объемов.

"Нет, не идет (снижение - ИФ)", - сказал журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев в ответ на соответствующий вопрос.

"Все идет, как планировалось, все в штатном режиме", - добавил он.

Как сообщалось, одна из нефтеперекачивающих станций КТК - "Кропоткинская" - 17 февраля подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате было повреждено оборудование. Ожидается, что ремонтные работы займут около двух месяцев, акционеры консорциума готовы содействовать в решении вопросов, связанных с восстановлением НПС.

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"Транснефть" сообщала, что из-за повреждений объемы прокачки нефти из Казахстана могут снизиться примерно на 30%. Между тем Минэнерго Казахстана 18 февраля заявило об отсутствии ограничений по приему казахстанской нефти в систему КТК. Позже "Тенгизшевройл", оператор месторождения Тенгиз, объявил, что продолжает осуществлять поставки нефти по КТК бесперебойно.

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что объем прокачки нефти по КТК в марте будет зависеть главным образом от планов грузоотправителей, а не от ограничений, связанных с февральской атакой на НПС "Кропоткинская".

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов экспорта из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Казахстан КТК Николай Токарев Транснефть
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