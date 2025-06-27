"Транснефть" в 2025 году планирует транспортировать 45 млн тонн нефтепродуктов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Транснефть" в этом году планирует транспортировать 45 млн тонн нефтепродуктов за счет увеличения приема топлива от российских производителей, передает компания слова ее вице-президента Сергея Андронова с выездного правления.

"За 2024 год отмечается значительный рост транспортировки нефтепродуктов. Если в 2019 году ее объем составлял 38 млн т, то прогноз на 2025 год - 45 млн т. Это прирост приема дизельного топлива от российских производителей. Запас технической возможности у нас достаточный. Работы, которые проводятся по расширению мощности магистральных трубопроводов, позволят транспортировать нефть и нефтепродукты на основные рынки потребления с учетом возможного роста спроса", - сказал он.

В свою очередь вице-президент компании Сергей Шоцкий заметил, что в 2024 году практически на год раньше запланированного срока завершен проект по расширению нефтепроводов в направлении порта Приморск.

"Для обеспечения приема дизельного топлива от белорусских НПЗ увеличена пропускная способность на участке Стальной Конь - Рязань - Второво, выросла пропускная способность нефтепродуктопровода на участке Альметьевск - Нижний Новгород для увеличения приема в систему трубопроводов "Транснефти" дизельного топлива НПЗ ТАИФ и ТАНЕКО, обеспечено расширение нефтепродуктопроводов в направлении порта Приморск", - назвал основные проекты Шоцкий.