Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Во вторник российский рынок акций вырос в ожидании итогов телефонных переговоров президентов России и США в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние рынки подавали смешанные сигналы.

Индекс МосБиржи превысил рубеж 3250 пунктов, индекс РТС подскочил в район 1260 пунктов, обновив пик с сентября 2022 года за счет резкого укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 3257,49 пункта, индекс РТС вырос на 3,8% до 1259,09 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 19 марта, составил 81,5018 рубля (-2,8 рубля).

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проводят телефонные переговоры.

"Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным c 10:00 (17:00 по Москве), - сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в социальной сети X. - Разговор идет хорошо и все еще продолжается".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в рамках подготовки к разговору российской стороной прорабатывались вопросы, находящиеся в повестке дня российско-американских отношений, включая украинское урегулирование.

Подорожали акции Московского кредитного банка (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Норникеля" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%).

Головная компания ПАО "Газпром" (-1,1%, до 172,14 рубля) по итогам 2024 года получила 1 076,330 млрд рублей чистого убытка по сравнению с 695,570 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год, сообщается в бухгалтерской отчетности ПАО по РСБУ.

В компании оперативно прокомментировали результаты: "Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года".

Также подешевели акции "Русала" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), "РусГидро" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%).

Российская экономика, в 2024 году показавшая рост на 4,1%, неизбежно будет охлаждаться, задача правительства и ЦБ сделать этот процесс плавным, с тем, чтобы не допустить переохлаждения "как в криокамере", заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП. Также он заявил, что санкции в отношении России носят стратегический, системный характер, направлены на ослабление России; даже если санкции ослабят, западные страны найдут другой способ "поддавить" на Россию.

Кроме того, Путин поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения в Россию иностранных компаний, ранее покинувших страну, актуализировать их перечень.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, российский рынок акций во вторник продолжил рост в ожидании итогов переговоров президентов России и США. Сдерживающий эффект на рынок оказывало укрепление рубля. Вице-премьер Александр Новак отметил, что кабмин фиксирует рост притока зарубежного капитала на внутренний рынок с учетом геополитической ситуации. На неделе в фокусе инвесторов остаются не только корпоративные и геополитические события, но и очередное заседание Банка России, на котором ожидается сохранение ключевой ставки.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, что менеджмент ГМК рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 год в условиях отсутствия FCF. "Инарктика" (-4,8%) во вторник представила отчет за 2024 год по МСФО: выручка за год выросла на 10,7%, валовая прибыль на фоне переоценки биологических активов снизилась на 35,8%, что негативно повлияло и на чистую прибыль, которая по итогам 2024 года составила 7,7 млрд руб., отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций продолжает подъем на надеждах на прогресс в диалоге России и США, также поддержку оказали ценовые рекорды золота (цена металла поднялась к $3040 за унцию). Подъем сдерживался укреплением рубля, особенно заметно нацвалюта укреплялась по отношению к доллару.

В среду ключевым событием на внешнем контуре будет заседание ФРС, его итоги станут известны уже после закрытия основной торговой сессии "Мосбиржи". В этот раз из-за усиления инфляции и инфляционных ожиданий Федрезерв может оставить процентные ставки без изменений - на уровне 4,25-4,5%. Евростат в середине недели обнародует данные по темпам роста потребительских цен за февраль. Росстат в среду вечером опубликует данные по недельной инфляции, к ним может быть приковано особое внимание, учитывая предстоящее в пятницу заседание ЦБ по ключевой ставке. Важных корпоративных новостей не ожидается. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 марта - 3175-3325 пунктов, полагает Шепелев.

Доллар на межбанковском рынке во вторник уходил ниже 81 рубля/$1, юань на "Мосбирже" приближался к 11,13 рубля. Рынок рассчитывает на прогресс в переговорах России и США, поскольку геополитический аспект важен с точки зрения процессов оттока-притока капитала, и последние дипломатические подвижки, вероятно, играют на повышение интереса иностранных инвесторов к рублевым активам. Помимо геополитики на курс рубля оказывают влияние экспортно-импортные потоки: экспорт еще пожинает плоды высокой стоимости нефти начала года, а импорт только начал восстанавливаться после сезонного спада, отмечает представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к завершению основных торгов оставался в "плюсе", ожидая новостей с телефонных переговоров Путина и Трампа. Индекс РТС подскочил до максимума с сентября 2022 года (1267 пунктов) во многом благодаря силе рубля.

Акции "НОВАТЭКа", "СПБ Биржи" и "Совкомфлота", судя по всему, подорожали на надеждах смягчения антироссийских санкций в случае успешности мирных переговоров США и России. Акции "Распадской" (+2%) во вторник выросли на фоне сообщений о проекте антикризисной программы угольной промышленности, которую представил министр энергетики Сергей Цивилев. Программа предполагает финансовую и налоговую поддержку отрасли. Ранее Цивилев также обозначил планы России ежегодно добывать не менее 600 млн тонн угля до 2050 года.

Бумаги ПАО "Полюс" скорректировались вниз перед сплитом, несмотря на достижение котировками золота очередного исторического максимума ($3047,5 за унцию), отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдалось расхождение в настроениях. В Европе продолжается рост в ожидании стимулирующего влияния более высоких оборонных расходов на региональную экономику, в то время как в США, напротив, опасаются негативного воздействия торговой напряженности на ВВП. Индекс МосБиржи отступил от максимумов дня и пока находится на расстоянии от годового пика 3371 пункт из-за сложившейся геополитической неопределенности. Скоро станут известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа, итоги которого будут влиять на настроения в середине недели, полагает Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что инвесторы ждут геополитического "прорыва".

Для индекса МосБиржи техническим сопротивлением выступает отметка 3260 пунктов, пробой которой по итогам дня откроет дорогу на рост еще на 90 пунктов, к максимумам этого года. Драйверов подъема по-прежнему два: ожидания геополитических послаблений для России и прохождение пика жесткости денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считает эксперт.

Сам факт телефонного разговора президентов России и США не приведет к мощному росту рынка акций, нужна будет какая-то позитивная конкретика. Причем с большой вероятностью рост будет почти мгновенным. Поэтому тем инвесторам, кто ждет приятных сюрпризов от геополитики, стоит купить акции заранее и продать "лишнее" по факту, рекомендует Антонов.

Что же касается пятничного заседания ЦБ, то оптимальным его исходом будет оставление ставки неизменной с нейтральным прогнозом. На лучшее пока рассчитывать рано, добавил эксперт.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,5%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX прибавляют 0,1-0,8%, FTSE топчется на уровне понедельника), но "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,8-1,8%).

Число новостроек в США в феврале выросло на 11,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,501 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составляло 1,350 млн, а не 1,366 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение с объявленного ранее январского уровня на 1% - до 1,38 млн, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе промпроизводство в США выросло на 0,3%. Ранее сообщалось о подъеме на 0,5%.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 18-19 марта.

На нефтяном рынке вечером цены растеряли дневной прирост, подогретый ранее усилением напряженности на Ближнем Востоке.

К 18:50 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3% до $70,86 за баррель (+0,7% накануне), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,5% до $67,24 за баррель (+0,7% в понедельник).

Нефтяные котировки получают поддержку от обеспокоенности, связанной с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к росту расходов на транспортировку нефти и усилить риски, связанные с предложением.

15 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о начале операции по нанесению ударов по йеменским мятежникам-хуситам. 17 марта он возложил ответственность за атаки хуситов в Красном море на Иран, который обвинил в оказании им всесторонней поддержки.

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. ХАМАС заявил, что ответственность за возобновившиеся израильские удары лежит на США, которые оказывают поддержку Израилю.

Давление на цены оказывают опасения относительно формирования избытка предложения на рынке нефти. Инвесторы допускают, что торговые войны повлекут за собой замедление роста мировых экономик, что негативно отразится на спросе на нефть.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с ожидавшихся в декабре 2,6%. В 2026 году подъем глобального ВВП может составить 2,2%, говорится в сообщении агентства.

Экономика США в этом году увеличится на 1,7% против ожидавшихся ранее 2,1%, в 2026 году - на 1,5%, а не 1,7%, как предполагалось прежде, прогнозируют аналитики.

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются также ожидания урегулирования российско-украинского конфликта, которое может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России. Рынки ждут результатов разговора Трампа с Путиным.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "РКК "Энергия" (+14,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+9,8%), VEON (+9,2%), ПАО "ММЦБ" (+7,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+3,9%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (+1,3%) в 2024 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 1,787 млрд рублей против 551 млн рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 16,7%, до 62,72 млрд рублей.

ПАО "Россети Юг" (+1,4%) в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 7,225 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль ПАО "Инарктика" (-4,8%), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, в 2024 году снизилась в два раза, до 7,8 млрд рублей (с 15,5 млрд рублей в 2023 году), сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль до учета переоценки биологических активов выросла на 11%, до 10,3 млрд рублей.

Согласно пресс-релизу, чистая прибыль за второе полугодие 2024 года составила 9,2 млрд рублей, что на 34% больше, чем годом ранее. Первое полугодие компания завершила с чистым убытком. Компания также сообщила, что чистый долг уменьшился на 7%, до 12,7 млрд рублей, что составляет 1,0х EBITDA.

ПАО "Россети Северный Кавказ" (-0,2%) в 2024 году получило чистый убыток по МСФО в размере 15,7 млрд рублей, что на 42% больше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

Выручка "Русагро" (-1,4%, до 231,72 рубля), одного из ведущих производителей подсолнечного масла, свинины и сахара в РФ, в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году, сообщается в отчетности компании.

Прибыль от операционной деятельности снизилась до 38,889 млрд рублей с 46,753 млрд рублей, прибыль за год - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

Компания также сообщила, что в первом квартале завершила распределение акций ПАО "Группа "Русагро" между владельцами GDR и бенефициарами Ros Agro plc. пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО.

ГК "Русагро" намерена выплатить дивиденды за 2024 год, решение примет совет директоров, заявила финансовый директор компании Анна Стафеева на телефонной конференции по итогам работы компании за 2024 год.

В то же время за предыдущие периоды выплата дивидендов не планируется, "потому что для нас важен органический и неорганический рост", отметила она.

ТПодешевели во вторник акции ПАО "Промомед" (-3,1%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-2,6%), ПАО "Россети Центр" (-2,5%), "М.Видео" (-2,5%).