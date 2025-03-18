Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню на ожиданиях результатов разговора Путина и Трампа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" рубль подорожал к юаню на торгах вторника в ожидании результатов телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, начавшихся в 17:00 по Москве.

К 19:00 по Москве юань подешевел на 13,1 копейки до 11,219 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 19 марта на 2,8041 рубля, до 81,5018 рубля, и уменьшил курс евро на 3,2746 рубля, до 87,5697 рубля.

"Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным c 10:00 (17:00 по Москве), - сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети. - Разговор идет хорошо и все еще продолжается".

"Доллар на межбанковском рынке во вторник в моменте укреплялся ниже 81 рубля, юань на Мосбирже отступал к 11,13. Представляется, что рынок излишне оптимистичен в отношении прогресса в переговорах России и США, и по факту сегодняшней беседы двух президентов с большой вероятностью доллар скорее отыграет часть позиций, чем продолжит снижаться. Впрочем, если в результате разговора появится какая-то конкретика или по углублению двустороннего диалога, или по части урегулирования украинского конфликта, американская валюта может упасть и до 80 рублей. Помимо геополитики на курс оказывают влияние экспортно-импортные потоки: экспорт все еще пожинает плоды высоких цен на энергоресурсы начала года, тогда как импорт только начал восстанавливаться после сезонного спада. Краткосрочно ждем доллар на уровне 80-85, юань - 11-11,6 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Правительство оценивает ситуацию с укреплением рубля как негативный фактор для экспорта, но позитивный для динамики инфляции, обусловленный рыночными механизмами, в том числе временным снижением импорта и притоком зарубежного капитала на российский рынок, заявил журналистам в кулуарах съезда РСПП вице-премьер Александр Новак.

На вопрос, есть ли необходимость вмешиваться в текущую ситуацию с курсом, он ответил: "Вопрос вмешивания - такого инструмента не существует, существует рыночный баланс, рыночное определение курса".

"Сегодня баланс так складывается, что, видимо, несколько ниже импорт, чем в прошлом году. Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом геополитической ситуации. С учетом прогноза по восстановлению импорта, думаю, мы все равно увидим в среднем по году те цифры, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития", - отметил Новак.

Укрепление курса рубля вкупе с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка создает сложности для компаний, ориентированных на экспорт, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"К сожалению, да, сегодня намного сложнее стало. И благодаря тому, что Центральный банк поднял достаточно высоко ключевую ставку, и сегодня инвестиционные программы практически обнулились. А если еще говорить о том, что и рубль у нас укрепляется, это тоже не совсем хорошо для, прежде всего, для экспортеров", - сказал Чемезов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах съезда РСПП в Москве.

"То, что мы могли бы зарабатывать хотя бы на курсе доллара, сегодня, к сожалению, этого нет", - констатировал глава "Ростеха", отметив, что экспортерам нужно осваивать новые рынки, прежде всего - в Африке.

Цены на нефть растеряли рост, достигнутый ранее в ходе торгов, и перешли к снижению относительно уровней закрытия понедельника.

К 19:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,34% до $70,82 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,5%, до $67,24 за баррель.

Нефтяные котировки получают поддержку от обеспокоенности, связанной с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Аналитики полагают, что она может привести к росту расходов на транспортировку нефти и усилить риски, связанные с предложением.

15 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам. 17 марта он возложил ответственность за все атаки хуситов в Красном море на Иран, который обвинил в оказании им всесторонней поддержки.

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают надежды на оживление роста экономики Китая после сообщений о запланированных Пекином мерах по стимулированию потребления, а также выхода обнадеживающих статистических данных КНР.

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются ожидания урегулирования российско-украинского конфликта, которое может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России.

Банк России во вторник, 18 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 260 млрд рублей (при лимите 1 трлн 260 млрд рублей и спросе 2 трлн 167,6 млрд рублей) в среднем по ставке 20,44% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 марта, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 180 млрд рублей (при лимите 2 трлн 180 млрд рублей и спросе 2 трлн 693,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,14% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 марта выросла на 9 базисных пунктов, до 21,41% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц повысилась во вторник на 2 базисных пункта, до 21,4% годовых, версия на три месяца, напротив, опустилась на 1 базисный пункт - до 21,4% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,39% годовых.