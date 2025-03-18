Годовая выручка "Русагро" по МСФО выросла на 23,2% до 340,1 млрд рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Русагро", одного из ведущих производителей подсолнечного масла, свинины и сахара в России, в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году, сообщается в отчетности компании.

Прибыль от операционной деятельности снизилась до 38,889 млрд рублей с 46,753 млрд рублей, прибыль за год - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA снизилась до 52,99 млрд рублей с 56,33 млрд рублей в 2023 году.

Компания также сообщила, что в первом квартале завершила распределение акций ПАО "Группа "Русагро" между владельцами GDR и бенефициарами Ros Agro plc. пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО.

В декабре 2024 года "Мосбиржа" приостановила торги GDR кипрской Ros Agro. Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпоративных прав Ros Agro в отношении группы "Русагро".

В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тысяч тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тысяч тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Земельный банк группы составляет 707 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах России.