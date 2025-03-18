Капзатраты ГК "Русагро" в 2024 году выросли до 30 млрд рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Капзатраты ГК "Русагро" в 2024 году составили 30 млрд рублей, сообщила финансовый директор компании Анна Стафеева на телефонной конференции по итогам работы в 2024 году.

"Мы практически 30 млрд рублей потратили на инвестиционные проекты в 2024 году. Причем 60% от этой суммы были направлены на проекты развития. Считаем, что для нас это крайне важно", - сказала она.

По ее словам, 9 млрд рублей было направлено на сельскохозяйственный бизнес, из них 5 млрд рублей - на обновление парка техники. "На закупку новой техники и оптимизацию затрат на аутсорсинг", - пояснила она.

Кроме того, реализация проектов в земельной сфере и орошении потребовала 2 млрд рублей.

"В сахарном бизнесе освоили порядка 9,5 млрд рублей. Здесь мы реализуем основной проект - строительство объекта для долгосрочного хранения сахарной свеклы. Он позволит избежать потерь урожая сахарной свеклы", - сказала Стафеева.

Инвестиции в масложировой бизнес составили 7 млрд рублей, в основном - на модернизацию Аткарского маслоэкстракционного завода в Саратовской области. "В середине 2025 года планируем этот проект завершить, мощности завода увеличатся на 60%. Соответственно, нарастим производство масла наливом и шрота", - сказала она.

Как сообщалось, в 2023 году капзатраты группы составили 18,4 млрд рублей.

Говоря о планах на 2025 год, Стафеева сообщила, что реализация инвестпроектов продолжится. В частности, некоторые из них будут ориентированы на увеличение выпуска продукции категории b2c.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции.

Выручка компании в 2024 году по МСФО повысилась на 23,2%, до 340,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась до 52,99 млрд рублей с 56,33 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тыс. тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тыс. тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).