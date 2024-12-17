В РФ обсуждают создание криптобиржи в рамках экспериментального правового режима

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министерства обсуждают вариант создания в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) российской криптобиржи, которая будет работать с квалифицированными инвесторами, сообщил зампред думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что интеграция криптовалютных процессов в российскую экономику невозможна без создания российской криптобиржи. "Работа в этом направлении уже идет: насколько мне известно, профильные ведомства активно обсуждают механизм, который позволит создать стопроцентно российскую криптобиржу, работающую с квалифицированными участниками. Скорее всего, для этого понадобится отдельный законопроект, предусматривающий создание особого ЭПР", - написал депутат, отметив, что в этом инструменте сейчас заинтересованы и государство, и рынок.

Накануне тему создания российской криптобиржи затронул в ходе пресс-конференции глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, создание российской криптобиржи станет возможно, когда рынок станет более понятен регулятору и участникам. Пока "созданная либо приобретенная криптовалюта должна осуществлять оборот за пределами РФ", отметил он.

В России граждане имею право покупать криптовалюту и владеть ею, но использовать её для расчетов внутри страны запрещено. Из-за отсутствия российской централизованной биржи цифровая валюта может приобретаться только на иностранных обменных площадках, через слабо защищенную от мошенников секцию расчета между физлицами.

С 1 сентября начался эксперимент, проводимый ЦБ, который позволяет участникам ВЭД проводить расчеты в криптовалюте. Для этого был принят специальный закон. В рамках этого эксперимента ЦБ сможет устанавливать правила для торговли цифровой валютой и создать оператора для расчетов в криптовалютах на основе Национальной платежной системы.

В августе глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что Банк России и Минфин обсуждают легализацию криптобирж в РФ, пока не пришли к единому мнению.

В предложенной еще в начале февраля 2022 г. Минфином концепции легализации криптовалют предполагалось "заземление" в РФ иностранных криптобирж, которые бы работали по договору с организатором системы обмена цифровых валют (российским банком). Такие биржи должны были иметь лицензию на осуществление биржевой деятельности по операциям с цифровой валютой в соответствии с требованиями законодательства страны своего местонахождения.