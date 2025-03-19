Поиск

Средневзвешенная доходность ОФЗ 26246 на аукционе - 14,85%, размещены бумаги на 41,59 млрд руб

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года составила 87,2727% от номинала, что соответствует доходности 14,85% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 41 млрд 594 млн рублей по номиналу при спросе 74 млрд 357 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 38 млрд 707 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 87,2685% от номинала, что соответствует доходности 14,85% годовых.

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 26 марта 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ в преддверии заседания по ставке сообщил о снижении инфляционных ожиданий на 0,8 п.п

ЦБ в преддверии заседания по ставке сообщил о снижении инфляционных ожиданий на 0,8 п.п

Япония в феврале активно тратила запасы и сдерживала импорт СПГ из-за конкуренции Европы

Соцсеть X оценили в $44 млрд в рамках продажи существующих акций

Соцсеть X оценили в $44 млрд в рамках продажи существующих акций

Минэнерго РФ ожидает роста мирового спроса на нефть со 102 до 115 млн б/с на горизонте 15 лет

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Фьючерсы на золото обновили рекорд

Фьючерсы на золото обновили рекорд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6048 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2215 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });