Средневзвешенная доходность ОФЗ 26246 на аукционе - 14,85%, размещены бумаги на 41,59 млрд руб

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года составила 87,2727% от номинала, что соответствует доходности 14,85% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 41 млрд 594 млн рублей по номиналу при спросе 74 млрд 357 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 38 млрд 707 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 87,2685% от номинала, что соответствует доходности 14,85% годовых.

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 26 марта 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).