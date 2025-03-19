Запасы нефти в США выросли на 1,75 млн баррелей за неделю, сильнее прогнозов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей.

Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1 млн баррелей за неделю, которая завершилась 14 марта. Неделей ранее показатель сократился на 1,23 млн баррелей.