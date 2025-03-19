Нефть перешла к слабому росту, Brent подорожала до $70,67 за баррель

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали слабо расти вечером в среду после публикации официальных данных о запасах топлива в США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 по московскому времени подорожали на $0,11 (0,16%), до $70,67 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,07 (0,1%), до $66,97 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1 млн баррелей за неделю, которая завершилась 14 марта. Неделей ранее показатель сократился на 1,23 млн баррелей.

Однако рост нефтяных котировок сдерживают опасения по поводу глобального спроса на топливо.

"Мировая экономическая неопределенность и страхи торговых войн давят на ожидания спроса, - написали аналитики Sevens Report Research. - Между тем вероятность существенного повышения предложения нефти в мире усилиями ОПЕК+ и перспектива снятия западных санкций с России в случае перемирия в целом благоприятствуют "медведям".

Также участники глобальных рынков ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится вечером в среду. Большинство экспертов ожидают, что регулятор оставит ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 4,25-4,5%.