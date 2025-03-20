Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг умеренно растет после просадки накануне, когда игроки фиксировали прибыль после прошедших во вторник переговоров между президентами России и США, достигших соглашения о деталях разрешения украинского кризиса; фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $71 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2%, лидируют в подъеме акции "Т-Технологии" (+1,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3235,59 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1230,29 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 марта, составляет 82,8487 руб. (+1,35 рубля).

Акции "Т-Технологии" выросли до 3671,4 рубля - максимума с сентября 2023 года. Компания в IV квартале увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза (до 39 млрд руб.), за весь 2024 год - на 51% (до 122 млрд руб.), что оказалось на уровне консенсус-прогноза.

"Т-Технологии" прогнозируют рост чистой прибыли в 2025 году не менее чем на 40% при ROE выше 30%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 32 руб. на акцию, сообщила группа.

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Северстали" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "МТС" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +1,1% "префы"), ВТБ (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%).

Подешевели акции "ВК" (-2,1%), "Магнита" (-1,1%), "ММК" (-0,8%), "Роснефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).

Выручка интернет-холдинга "ВК" в 2024 году составила 147,6 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении компании. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому выручка ожидалась в размере 157,7млрд рублей.

Интернет-холдинг "ВК" по итогам 2025 года ожидает показатель скорр. EBITDA более 10 млрд рублей и снижения долговой нагрузки, говорится в сообщении компании. Кроме того, "ВК" планирует допэмиссию акций объемом до 115 млрд руб., ВОСА рассмотрит этот вопрос 30 апреля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 мск составил 10,95 млрд рублей (из них 2,41 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 672,7 млн рублей на акции "ВК").

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что провел в среду успешный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Значительная часть дискуссий основывалась на разговоре, который состоялся вчера с президентом России Владимиром Путиным с целью сблизить Россию и Украину с точки зрения их пожеланий и потребностей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, стороны диалога "в высшей степени находятся на верном пути".

Тем временем, по данным Росстата, инфляция в России демонстрирует признаки стабилизации, что может привести к смягчению сигнала ЦБ РФ по дальнейшей ДКП на заседании в пятницу, 21 марта. Так, инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.

Из данных за 17 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Вместе с тем на прошлой неделе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин повторил сигнал: Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Он подчеркнул, что поступившие с февральского заседания совета директоров по ставке данные значимо картину не меняют.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", о развороте тенденции на валютном рынке говорить пока не приходится, по-прежнему присутствует вероятность дальнейшего укрепления рубля. Высокая ключевая ставка ЦБ сохраняется, что в свете улучшения геополитического фона привлекает в рублевые активы не только российских экспортеров, но и инвесторов-нерезидентов, которые вкладывают средства в рублевые облигации и ищут доступ к другим активам.

В период с 4 по 10 марта 2025 года недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,06%, инфляционные ожидания населения в марте снизились до 12,9% по сравнению с 13,7% в феврале. Средняя доходность по вкладам вновь снизилась, по годовым депозитам она уже составляет 19,25%. Причины простые: рынок ожидает, что пик по ключевой ставке ЦБ пройден, и дальше ожидается постепенное смягчение денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в четверг будет находиться в диапазоне 3200-3250 пунктов.

На геополитическом фоне наступила некоторая пауза в ожидании следующего раунда переговоров в Саудовской Аравии. Тем не менее, шансы на позитивный исход остаются достаточно высокими, но пока фокус смещается на заседание ЦБ РФ в пятницу. Важна будет риторика регулятора, снижения ставки пока не ожидается. Акции "ИКС 5" обновили накануне исторический максимум - от компании ожидаются высокие дивиденды, да и в целом бизнес выглядит устойчиво, а стратегия развития - оправданной в текущих условиях.

"Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Рубль остается крепким, что сдерживает рынок от более серьезного роста, кроме того, отскок в нефти вверх недостаточен и может быть нивелирован, учитывая фактор профицита предложения, поэтому особого движения в нефтяных фишках не ожидаем", - отмечает Крылова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, поводом для частичной фиксации прибыли на рынке акций РФ стали результаты телефонных переговоров президентов России и США, которые по большому счету не принесли какого-то большого прорыва, на что, по-видимому, рассчитывали некоторые инвесторы. Фактически стороны, что называется, "договорились продолжить договариваться". Это лишний раз говорит о том, что процесс урегулирования украинского конфликта и нормализации отношений между РФ и Западом, скорее всего, будет длительным и сложным, и снятие антироссийских санкций - это перспектива явно не ближайших недель или месяцев.

Ближайшим важным событием станет заседание Банка России в пятницу - регулятор, согласно консенсус-прогнозу, оставит ключевую ставку на прежнем уровне, однако последние данные о снижении инфляционных ожиданий россиян в марте позволяют рассчитывать на некоторое смягчение сигнала в отношении будущей траектории ставки, считает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекса МосБиржи реализовалась фигура "вымпел", что позволяет рассчитывать на продолжение роста выходом в район локального максимума конца февраля, полагает Додонов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что быстрый рост рынка акций возможен при нейтральной риторике ЦБ РФ после заседания в пятницу.

В середине недели инвесторы отыгрывали отсутствие сильного прогресса по урегулированию ситуации на Украине - этот процесс не будет быстрым. Индекс МосБиржи, тем не менее, закрепился выше 3200 пунктов, что является хорошим знаком для возобновления роста, считает эксперт.

Размер годового показателя инфляции в РФ не дает никаких надежд на снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу. Однако давление на регулятор из-за его жесткой денежно-кредитной политики нарастает. Учитывая этот фактор и стабилизацию розничных цен, не исключено, что ставка будет оставлена неизменной, но риторика Банка России будет нейтральной. При таком сценарии рынок акций может быстро подрасти, поэтому лучше купить акции заранее, а на возможном подъеме сокращать "лонги". Наиболее привлекательно выглядят акции финансового сектора, а спекулятивно - бумаги самых закредитованных компаний. Традиционно повышенная волатильность может быть в "Мечеле" и "ВК", полагает Антонов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,9-1,4% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и обновленные прогнозы ее руководителей.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году.

ФРС не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов. Это привело к некоторому росту краткосрочных инфляционных ожиданий, тогда как более долгосрочные ожидания остаются примерно на прежнем уровне, отметил он.

"Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности", - сказал Пауэлл.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,2-0,5%).

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

Гонконгский Hang Seng корректируется после того, как накануне достиг максимума за три года.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) пятый месяц подряд.

На нефтяном рынке утром цены подросли на данных по запасам в США и на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, усилившей опасения относительно поставок.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $71,23 за баррель (+0,7% и +0,3% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,55 за баррель (+0,6% и +0,4% накануне). Срок обращения апрельских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в четверг.

Израиль начал проведение точечных наземных операций в секторе Газа, тогда как США продолжили наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Рынки также следят за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, достижение прогресса на которых может привести к смягчению санкций против РФ и восстановлению беспрепятственных поставок российской нефти.