Акции МКПАО "ВК" подешевели после публикации отчета VK за 2024 год

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Акции МКПАО "ВК", плавно дорожавшие в ходе утренней сессии, перешли к снижению в начале основных торгов "Московской биржи" после публикации финансового отчета компании за 2024 год и сообщений о планируемой допэмиссии. На 10:01 падение котировок компании в моменте достигало 4,2% - до 314,2 рубля за штуку.

Выручка интернет-холдинга VK в 2024 году составила 147,6 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении компании. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому выручка ожидалась в размере 157,7млрд рублей.

Основным источником роста выручки в 2024 году компания назвала доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 20% по сравнению с 2023 годом - до 96,1 млрд рублей. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса повысились на 27%, от видеорекламы на платформах VK - в 2 раза и составили 3,9 млрд рублей.

Интернет-холдинг VK по итогам 2025 году ожидает показатель скорр. EBITDA более 10 млрд рублей и снижения долговой нагрузки. При этом приоритетом компании в 2025 году станет развитие точек будущего долгосрочного роста и повышение рентабельности. "Компания ожидает снижения долговой нагрузки и не планирует ее наращивать в будущем, реализацию крупных инвестиционных проектов намерена осуществлять в формате партнерств", - говорится в сообщении.

Кроме того, VK планирует допэмиссию акций объемом до 115 млрд рублей, ВОСА рассмотрит этот вопрос 30 апреля.

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