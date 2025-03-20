VK заплатила 2,5 млрд рублей за 25% разработчика офисного программного обеспечения Р7

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Технологический холдинг VK в 2024 году заплатил за 25% разработчика офисного программного обеспечения АО "Р7" 2,5 млрд рублей, говорится в отчетности холдинга.

О том, что VK закрыла сделку по покупке блокпакета в АО "Р7", сообщалось в феврале 2025 года. Сумма сделки не называлась.

"В течение 2024 года группа приобрела 24,996% акций в АО "Р7" за денежное вознаграждение в размере 2 500 млн рублей", - говорится в отчете холдинга.

Ранее в VK говорили, что сделка реализована в рамках развития технологического направления холдинга – VK Tech, которое рассматривает возможность проведения IPO.

В октябре 2024 года VK и Р7 объявили о технологическом партнерстве, в результате которого сформировано цельное предложение для пользователей и клиентов. Облачные редакторы документов, таблиц и презентаций "Р7-Офис" интегрированы в продукты для пользователей – "Почта" и "Облако Mail", а также в продукты "VK Tech" для корпоративных клиентов – "VK WorkSpace".

АО "Р7" было основано в 1998 году Львом Банновым и Алексеем Рязановым в Нижнем Новгороде. Ключевой продукт – офисный пакет "Р7-Офис", который включает в себя текстовый редактор, сервис для создания таблиц и презентаций, корпоративную почту, мессенджер, сервис видеоконференций и др. Согласно информации на сайте компании, "Р7-Офис" используют более 4 тыс. российских компаний.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2023 году выручка АО "Р7" составила 2,8 млрд рублей (рост в 1,9 раза к предыдущему году), чистая прибыль – 1,9 млрд рублей (рост в 1,9 раза).