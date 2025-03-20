Трубопроводы впервые стали главным каналом импорта газа для Китая

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Доля трубопроводных поставок в китайском газовом импорте в январе 2025 года впервые превысила половину, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Объемы

При общем объеме импорта в 12,419 млрд куб. м на трубопроводные поставки пришлось 6,516 млрд куб. м или 52,5%, тогда как за СПГ осталось 5,9 млрд куб. м (и эта цифра станет еще меньше, если отбросить рекордный уровень реэкспорта СПГ в 0,4 млрд куб. м).

Поставки СПГ для Китая всегда были главным каналом получения газа. В национальной таможенной статистике газ даже учитывается в мерах веса (как СПГ), а не объема (как трубопроводный газ).

Доля трубопроводных поставок начала расти с масштабным экспортом из стран Центральной Азии, а затем - из России. Нынешней зимой поставки российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вышли на максимальный проектный уровень. При этом общие поставки трубопроводных экспортеров в январе были отнюдь не на максимуме: суммарно примерно на 1 млрд куб. м (по отношению к уровню летних максимумов) сократились потоки газа от центральноазиатских добывающих государств, так как зимой внутренний рынок этих стран оттягивает часть объемов у экспорта.

По трубе Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. По объему трубопроводных поставок Россия (3,4 млрд куб. м) в январе заняла первое место среди экспортеров. За ней следует Туркмения (2,3 млрд куб. м).

По сумме трубопроводных и морских поставок Россия в январе 2025 года поставила в Китай 4,1 млрд куб. м газа, являясь абсолютным лидером в обеспечении потребностей рынка КНР. Российские поставки обеспечили 33% газового импорта страны.

СПГ

Объем импорта СПГ отчасти попал под влияние китайского Нового года, который в этом году наступил в конце января, оказав влияние на промышленный спрос на газ в стране.

В результате импорт СПГ, чья балансировочная функция в газовом балансе Китая прослеживается все заметнее, в январе 2025 сократился на 24% - до 4,537 млн тонн (или 5,9 млрд кубометров в объеме после регазификации). На глобальном рынке СПГ в борьбу за объемы вступил ЕС. С начала года Европа из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также ввиду холодной погоды начала конкуренцию за спотовые объемы СПГ на рынке, предлагая заметную премию по сравнению с ценами на газ в АТР.

Россия в январе 2025 года поставила в Китай 537 тыс. тонн СПГ (0,7 млрд куб. м в пересчете на объем после регазификации), что на 13% превышает прошлогодний результат. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Общий объем производства СПГ в РФ в январе составил 3,036 млн тонн (данные Росстата). Суммарно в январе Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань) 1,373 млн тонн.

По объему экспорта СПГ в Китай РФ в январе заняла четвертое место после Катара (1,7 млн тонн), Австралии (1,2 млн тонн) и Малайзии (559 тыс. тонн). Из США в январе 2025 года до Китая дошел всего один танкер СПГ, год назад была такая же ситуация.

Объем реэкспорта СПГ из Китая в январе подскочил до рекордных 309 тыс. тонн (402 млн кубометров в объеме после регазификации) - это почти 7% от объема импорта СПГ. В том числе две стандартных партии было перепродано в Таиланд, одна - в Японию.