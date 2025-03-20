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Мобильный оператор Т2 снизил на 15% инвестпрограмму на 2025 год из-за роста ключевой ставки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ООО "Т2 Мобайл" (мобильный оператор, работающий под брендом Т2) скорректировало объем инвестиционных программ 2025 года на фоне ситуации в экономике и высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом сообщил генеральный директор компании Антон Годовиков.

"Как и большинство компаний на рынке, мы вынуждены были несколько скорректировать наш бюджет. Не только инвестиционные, но и операционные затраты, конечно. С точки зрения срезания инвестпрограмм (запланированных на 2025 год - ИФ), оно было самым небольшим в группе, около 15%, то есть очень незначительное снижение", - сказал Годовиков в ходе пресс-конференции в четверг в Ставрополе, посвященной запуску сети Т2 в Ставропольском крае.

По его словам, увеличение ставки несильно оказывает влияние на проекты.

"У нас очень небольшой долг, поэтому увеличение ставки не очень сильно давит на наш бюджет, хотя, конечно, оказывает влияние. Пока произошло сокращение в таких объёмах", - отметил он.

Ранее заместитель президента - председателя правления компании "Ростелеком" Анна Трегубенкова сообщала, что компания в 2025 году сократит объем инвестпрограммы на 15-20% на фоне высокой ключевой ставки. При этом, по ее словам, сокращение коснется не всех проектов компании. В частности, "Ростелеком" будет поддерживать инвестициями свой мобильный бизнес (он, в частности, представлен сотовым оператором Т2).

Т2 (ранее - Tele2) – один из крупнейших в РФ операторов мобильной связи, принадлежит "Ростелекому".

Т2 оказывает услуги в 70 регионах РФ и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе "фабрики MVNO". T2 занимает третье место на рынке мобильной связи по количеству абонентов. По итогам 2024 года абонентская база оператора составила 48,9 млн клиентов (с учетом MVNO "Ростелекома"), а на сети Т2 работают более 20 виртуальных операторов.

Т2 Tele2 ООО "Т2 Мобайл"
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