Банк России оценивает инвестиционную активность как относительно высокую

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Инвестиционная активность в России в I квартале 2025 года оставалась на уровне IV квартала 2024 года, в перспективе она останется "относительно высокой", заявила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"По предварительным данным, инвестиционная активность в I квартале где-то на уровне IV квартала. Поэтому ни о каком падении инвестиционной активности говорить не стоит", - ответила она на вопрос, как высокая ключевая ставка подавляет инвестиционную активность в стране.

"Понятно, что компании, прежде всего, завершают начатые инвестиционные программы. Мы это видим, они практически все завершают. Есть сдвижка инвестиционных планов", - отметила глава ЦБ.

При этом Набиуллина высказала мнение, что "инвестиционная активность останется относительно высокой".

"Почему? Потому что все-таки основной ресурс для финансирования инвестиций - это собственные средства компаний. Кредиты занимают гораздо меньшую долю в источниках финансирования инвестиций. А финансовый результат или прибыль компаний была достаточна большая в предыдущие годы. Даже в прошлом году, несмотря на некоторое снижение прибыли, она высокая по историческим меркам. Поэтому источники финансирования - собственные источники финансирования инвестиций есть. Мы также ориентируем компании, что надо более активно выходить на рынок капитала, привлекать долговое финансирование со стороны не только банков, но и небанковских организаций и долевое финансирование", - пояснила Набиуллина.