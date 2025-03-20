Нефть Brent подорожала до $71,17 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в четверг на данных по запасам в США и на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, усилившей опасения относительно поставок.

Израиль начал проведение точечных наземных операций в секторе Газа, тогда как США продолжили наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 по Москве составляет $71,17 за баррель, что на $0,39 (0,55%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,22 (0,31%) до $70,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,36 (0,54%) до $67,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии они подорожали на $0,26 (0,39%) до $67,16 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Фьючерсы на май торгуются по $67,29 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,745 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 527 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,8 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 2,3 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 400 тыс.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы роста экономики США. Федеральная резервная система (ФРС) в среду подтвердила прогноз, предполагающий два снижения базовой процентной ставки в текущем году, но при этом ухудшила прогноз роста ВВП США на 2025 год – до 1,7% с 2,1%, на 2026 год - до 1,8% с 2%, на 2027 год - до 1,7% с 1,9%.

Рынки также следят за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, достижение прогресса на которых может привести к смягчению санкций против РФ и восстановлению беспрепятственных поставок российской нефти.