S7 передумала отменять рейсы Братск-Москва в мае

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 отказалась от идеи прекратить продажу билетов на рейсы из Братска в Москву с 15 мая и отменить эти рейсы, сообщил перевозчик.

Компания продолжает переговоры со всеми заинтересованными сторонами об условиях заправки самолетов топливом в Братске - на данном этапе к переговорам подключилось ООО "Сибирские аэропорты" (управляет аэропортом Братска). В S7 называют диалог "конструктивным".

Компания отмечает участие губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Росавиации в разрешении данной ситуации.

"Несмотря на то, что переговоры будут продолжаться еще какое-то время, принимая во внимание необходимость планирования летних отпусков наших пассажиров, мы возобновляем продажи билетов на линии Братск-Москва на летний период до 30 сентября", - говорится в сообщении.

О том, что S7 с 15 мая перестанет продавать билеты на рейсы из Братска в Москву, Кобзев сообщил 20 марта. Ссылаясь на авиакомпанию, он назвал поводом для этого решения отказ аэропорта Братска в хранении собственного топлива компании и повышение стоимости аэропортового топлива в марте на 42%.

Глава региона отмечал, что власти обсуждают с авиакомпанией и собственником аэропорта возможность возобновления полетов, а также направили обращения в Росавиацию и ФАС, чтобы договориться с владельцем аэропорта о разрешении использования авиакомпанией собственного топлива, а также о проверке действий собственника на предмет нарушения антимонопольного законодательства из-за резкого роста цен на топливо.

В ООО "Сибирские аэропорты" "Интерфаксу" заявляли, что отказ S7 в хранении собственного топлива не является прецедентом, а стандартной практикой, когда все услуги для перевозчиков оказываются аэропортом. "Стоимость топлива в аэропорту Братск напрямую зависит от стоимости, установленной производителем. С декабря 2024 года она не менялась, на сегодняшний день произошло небольшое повышение отпускной цены на 8%, что ниже официального уровня инфляции", - говорили в УК.

"Аэропорт Братск придерживается гибкой маркетинговой политики, предоставляя контрагентам возможно выгодные условия. Главным приоритетом для нас является обеспечение доступности авиаперелётов для жителей Братска и соседних территорий, поэтому мы плотно взаимодействуем со всеми перевозчиками, для расширения маршрутной сети, в том числе сохранения прямого рейса на Москву", - отмечали в ООО.

Судя по расписанию аэропорта Братска, самолеты S7 летают из Братска в Москву каждый день.

ООО "Сибирские аэропорты" (прежнее наименование - "Русал Аэро") полностью принадлежит АО "Русал".