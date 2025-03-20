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S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 с 15 мая приостановит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за роста расходов на обслуживание флота в аэропорту Братска, иркутские власти обсуждают с авиакомпанией и собственником аэропорта возможность возобновления полетов, сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Вижу многочисленные сообщения о ситуации с рейсами авиакомпании S7 из Братска в Москву. Понимаю обеспокоенность пассажиров: услугами авиакомпании пользовались жители всей северной территории", - написал он.

Со ссылкой на гендиректора холдинга S7 Дмитрия Куделькина губернатор сообщает, что с 2024 года собственник аэропорта Братска отказал авиакомпании в хранении собственного топлива, а с марта 2025 года поднял цену на топливо на 42%. Таким образом, "цена на топливо стала существенно выше рыночной, что неминуемо приведет к заметному повышению стоимости билета и, как следствие, снижению спроса".

"В связи с этим продажи билетов на рейсы в Москву приостановлены с 15 мая. Авиакомпания ведет переговоры с аэропортом Братска и рассчитывает на оперативное разрешение ситуации. Направил официальный запрос собственнику аэропорта Братска. Сегодня важно аэропорту и компании оперативно найти оптимальное решение. Безусловно, оно должно быть не только в интересах бизнеса, а прежде всего - в интересах людей", - добавил глава региона.

По его словам, власти также направили обращения в Росавиацию и в ФАС, чтобы договориться с собственником аэропорта о разрешении использования авиакомпанией собственного топлива, а также о проверке действий собственника на предмет нарушения антимонопольного законодательства из-за резкого роста цен на топливо.

По данным расписания аэропорта Братска, сейчас самолеты Airbus A320 S7 летают из Братска в Москву ежедневно.

Функции управляющей компании аэропорта Братска выполняет ООО "Сибирские аэропорты" (прежнее наименование - "Русал Аэро"). Владельцем ООО является АО "Русал". "Интерфакс" направил запрос в "Сибирские аэропорты" с просьбой прокомментировать ситуацию.

S7 Братск Игорь Кобзев Сибирские аэропорты Русал ФАС Росавиация
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