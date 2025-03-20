Периметр проекта "Восток Ойл" в 2024 г. расширился с 52 до 60 лицензионных участков

Ресурсная база увеличилась до 7 млрд т нефти

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Периметр проекта "Восток Ойл" в 2024 году расширился с 52 до 60 лицензионных участков, при этом ресурсная база по российской классификации увеличилась до 7 млрд т нефти, сообщила "Роснефть".

В прошлом году было выполнено 0,7 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2D и 0,6 тыс. кв. км работ 3D, завершены испытаниями 4 скважины, ведется бурение 1 скважины, еще на 3 скважинах проводятся испытания.

Компания продолжает опытно-промышленную разработку Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений: в 2024 году проходка в эксплуатационном бурении составила 92 тыс. м, закончено бурением 11 эксплуатационных скважин. По результатам бурения и испытания скважин на Пайяхском месторождении организована транспортировка добываемой нефти на ближайшее Сузунское месторождение.

Продолжается строительство магистрального нефтепровода Ванкор - Пайяха - Бухта Север. По состоянию на конец 2024 года произведен монтаж более 78 тыс. свай, уложено на проектные отметки 359 км трубопровода, включая двухтрубный участок длиной 119 км. В том числе выполнены укладка и пневмоиспытание основной нитки перехода нефтепровода через реку Енисей, продолжаются работы по укладке резервной нитки.

Также выполнена большая часть работ по строительству двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север", продолжается строительство первого нефтеналивного причала, ведутся подготовительные работы к возведению второго, идет строительство приемо-сдаточного пункта нефти и нефтеперекачивающей станции "Сузун", логистической инфраструктуры, возведение гидротехнических сооружений, берегоукрепление, расширение береговой и причальной инфраструктуры.

Проект "Восток Ойл" предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ранее ресурсная база проекта состояла из 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят лицензионные участки на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. "Роснефть" запланировала первый этап ввода проекта "Восток Ойл" на 2026 год. Добыча в рамках проекта может достигнуть 100 млн тонн нефти в год.