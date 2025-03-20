Экспорт российских удобрений в Китай в январе-феврале снизился на 13%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Китай в январе-феврале 2025 года снизил импорт российских удобрений на 13% к аналогичному периоду прошлого года, до 827 тыс. тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В денежном выражении этот показатель сократился на 25% и составил $233 млн.

Поставки калийных удобрений (основной вид удобрений, ввозимых Китаем из России) за два месяца 2025 года снизились на 10% в физическом выражении, до 811 тыс. тонн, и на 21% в денежном выражении - до $227 млн.