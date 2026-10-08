Поиск

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 72,97%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 6 октября выросли до 72,97%. Об этом сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это на 15,1 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 210 млн куб. м в сутки, что на 36,1% больше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 110 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).

Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе выше климатической нормы для этих дней на 3 градуса Цельсия.

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 14% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В октябре 2025 года их вклад был 21%. Наиболее благоприятна для ветрогенерации пасмурная ветреная погода; в ясные тихие дни (летом они более жаркие, зимой - морозные) производительность ветроустановок падает.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре 2026 года, как ожидается, может составить 85,1 млн тонн, что на 775% выше, чем годом ранее.

ЕС Евросоюз Gas Infrastructure Europe СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $102,46 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 8 октября

Главу МИД Ирана пытаются отправить в отставку вслед за министром нефти

 Главу МИД Ирана пытаются отправить в отставку вслед за министром нефти

Уолл-стрит снизилась в среду после публикации протокола ФРС

 Уолл-стрит снизилась в среду после публикации протокола ФРС

CNN сообщил, что Мадуро и его супруге могут предъявить новые обвинения

 CNN сообщил, что Мадуро и его супруге могут предъявить новые обвинения

Пентагон разрабатывает возможные планы ударов по Ирану до промежуточных выборов

 Пентагон разрабатывает возможные планы ударов по Ирану до промежуточных выборов

Иран и Оман согласовали безопасные маршруты судоходства в Ормузском проливе

 Иран и Оман согласовали безопасные маршруты судоходства в Ормузском проливе

Сирия рассматривает возможность участия своих военных в борьбе с хуситами

Трамп надеется, что ситуация со внебольничной пневмонией в России - под контролем

В Италии задумались о досрочных выборах в парламент

 В Италии задумались о досрочных выборах в парламент
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12166 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3855 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов