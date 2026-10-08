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Т-банк восстановил работу своего мобильного приложения после сбоя

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Работа мобильного приложения Т-банка восстановлена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Сейчас все работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг клиенты Т-банка столкнулись со сбоем в работе его мобильного приложения. При попытке войти в него появлялась плашка: "Подключитесь к другой сети, чтобы приложение заработало". При этом смена сети не помогала решить проблему.

Причину возникновения сбоя банк не уточняет.

Т-банк
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