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"КАМАЗ" подписал контракт на поставку грузовиков в Мали на $51,5 млн

"КАМАЗ" подписал контракт на поставку грузовиков в Мали на $51,5 млн
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" заключил с малийской компанией SMTL-SA крупный контракт на поставку грузовиков и создание инфраструктуры для их обслуживания в Мали.

Как сообщила компания, контракт был подписан накануне в столичном городе Бамако в присутствии министра экономики и финансов, а также министра транспорта и инфраструктуры Мали.

"Контракт заключён в рамках межправительственного соглашения между Россией и Мали. Сделка призвана расширить транспортный и логистический потенциал африканской страны, что особенно важно для обеспечения нужд государства в снабжении продовольственными и промышленными товарами. Помимо поставок техники, в столице Мали будут созданы мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а также обсуждается вопрос по сборке грузовиков в стране. Стороны также обсудили поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов в Казани", - говорится в пресс-релизе "КАМАЗа".

Детали контракта автопроизводитель не приводит.

Малийский телеканал Kati24 накануне сообщил, что стоимость контракта составляет 30 млрд западноафриканских франков, что эквивалентно $51,5 млн.


КАМАЗ Мали
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"КАМАЗ" подписал контракт на поставку грузовиков в Мали на $51,5 млн

 "КАМАЗ" подписал контракт на поставку грузовиков в Мали на $51,5 млн

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