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Греф пообещал "очень хорошие" дивиденды Сбербанка по итогам 2026 года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк по итогам 2026 года заплатит акционерам "очень хорошие" дивиденды, пообещал глава кредитной организации Герман Греф.

На форуме "Настоящее будущее" он ответил на вопрос, куда вложить 1 миллион рублей прямо сейчас.

"Если вы хотите, не думая, вложить куда-то, то вкладывайте их в Сбербанк. Лучшего вложения вы не придумаете. В следующем году мы точно заплатим очень хорошие дивиденды. И у нас во всех случаях будет очень хороший апсайд по росту стоимости акций", - заявил глава банка.

Греф ранее говорил, что Сбербанк по итогам 2026 года может обновить рекорд по прибыли и дивидендам.

В 2025 году банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% - до 1,7 трлн рублей. На выплату дивидендов за 2025 год кредитная организация направила 850 млрд рублей (37,64 рубля на одну акцию).

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Герман Греф Сбербанк
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