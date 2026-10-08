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ЦБ РФ установил факты манипулирования на рынке облигаций

ЦБ РФ установил факты манипулирования на рынке облигаций
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования на торгах "Московской биржи" при совершении сделок между группой аффилированных юридических и физических лиц с облигациями российских компаний, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

В частности, ООО Завод "Силач", "ОКТАД", "Ситерра" (все юрлица, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", зарегистрированы в Челябинске) и Дмитрий Коромыслов с Евгением Коминым, владеющие в совокупности 100% долей в их уставных капиталах, в 2025 году совершили сделки по предварительному соглашению в основном режиме торгов биржи с облигациями компаний ПАО "Сибур Холдинг" и "Ростелеком". Это привело к существенным отклонениям цены и объема торгов облигациями от уровня, который сформировался бы без таких сделок.

При этом Коромыслов подавал заявки на совершение сделок как по собственному брокерскому счету, так и по брокерским счетам "Ситерры" и "ОКТАД", а Комин - по брокерскому счету завода "Силач".

Такие действия относятся к манипулированию рынком законом N224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Организации, от имени и за счет которых совершаются подобные сделки, несут ответственность как юридические лица, которые не приняли все зависящие от них меры по соблюдению запрета на манипулирование рынком. Поэтому собственники организаций, совершающие сделки по их брокерским счетам, должны действовать в интересах юрлиц добросовестно, разумно и избегать ситуаций, в которых их личные интересы могут вступать в противоречие с интересами компаний, отмечает регулятор.

Все участники сделок привлечены к административной ответственности за манипулирование рынком, им направлены предписания о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений.

Банк России также направил предписания организаторам торговли и профессиональным участникам рынка ценных бумаг о приостановлении совершения операций по торговым счетам юридических и физических лиц, допустившим нарушение закона.

Регулятор обращает внимание участников торгов и их клиентов, в том числе аффилированных лиц, на недопустимость участия в согласованных действиях, направленных на искажение справедливого ценообразования на организованных торгах, и совершения сделок по предварительному соглашению в режиме анонимных торгов.

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