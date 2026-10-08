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Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе
Фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Китайский автоконцерн Zhejiang Leapmotor Technology Co. намерен расширить присутствие в Европе и в первой половине 2027 года вывести на европейский рынок новый гибридный автомобиль, сказал Bloomberg президент компании Майкл Ву.

По его словам, планы не зависят от обсуждаемых в Евросоюзе мер по ограничению поставок гибридных машин из Китая.

Китайские автопроизводители активно поставляют в Европу недорогие гибриды. В августе на долю китайских компаний приходился примерно каждый четвертый проданный автомобиль в этом сегменте в регионе.

Leapmotor - партнер Stellantis. Уже в этом месяце с завода Stellantis в испанской Сарагосе начнутся поставки первого автомобиля Leapmotor, собранного в Европе - это будет полностью электрический кроссовер B10. В ближайшие месяцы на этой площадке компания планирует запустить сборку еще одной модели.

Машины в Сарагосе собирают из деталей, привезенных из Китая (включая силовые установки, электронику и блоки управления), однако примерно половина компонентов (включая часть механических узлов и элементов кузова) закупается в Европе. Мощность завода составит от 50 тысяч до 100 тысяч автомобилей в год, позже ее планируют нарастить.

Контрактная сборка дешевле и быстрее, чем строительство собственного завода, отметил Ву. При этом европейское производство пока не может полностью обеспечивать продажи в Европе: компания прогнозирует, что её зарубежные продажи в следующем году вырастут вдвое, до примерно 400 тысяч автомобилей. Поэтому часть машин для других рынков она по-прежнему будет поставлять из Китая.

Stellantis Евросоюз Китай Майкл Ву Leapmotor Zhejiang Leapmotor Technology Co
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