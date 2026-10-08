В Сбере сообщили об активной работе с "Самолетом" и подготовке плана улучшения ситуации

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбер и другие кредитные организации обсуждают с девелопером "Самолет" план, реализация которого позволит компании, обремененной большим долгом, выйти на стабильный режим работы, сообщил журналистам первый зампред банка Александр Ведяхин.

"Что касается ГК "Самолет", то мы активно взаимодействуем с группой компаний и со всеми кредиторами, которые работают с группой компаний "Самолет". Сейчас делаем такой план улучшения ситуации в группе компаний "Самолет", - сказал Ведяхин в кулуарах форума "Сбер инвестиций", отвечая на просьбу прокомментировать слухи о возможном приобретении Сбербанком активов "Самолета".

"Уверен, что группа компаний сможет выйти на стабильную работу благодаря этому плану", - сказал Ведяхин.

О проблемах у "Самолета", лидера по объему жилищного строительства в РФ, стало известно в начале 2026 года. Тогда застройщик обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 млрд руб. В компании объясняли обращение за господдержкой попыткой оптимизировать финансирование бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что "является нормальной рыночной практикой для многих системообразующих отраслей". Однако подкомиссия Минфина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК "Самолет", рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.

На прошлой неделе девелопер напугал рынок уже вторым в этом году случаем задержки выплаты по облигациям, которую, как и весной, "Самолет" объяснил техническими причинами - "поздним зачислением средств". Вечером 28 сентября "Самолет" сообщил на ленте раскрытия о выплате купона по выпуску облигаций объемом 2,5 млрд рублей, но о его погашении информацию опубликовал только вечером во вторник. В сообщении "Самолета" на ленте раскрытия было сказано, что в надлежащий срок, 28 сентября, исполнено обязательство из расчета выплаты в 269,1 руб. на одну облигацию номиналом 1000 руб., а с опозданием, 29 сентября - 730,9 руб.

Задержка погашения вызвала существенное падение цены облигаций компании (в обращении 15 выпусков облигаций ГК "Самолет" общим объёмом 104,9 млрд руб.), падали и ее акции, которые после разъяснений отыграли часть потерь.