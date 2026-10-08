Акции девелопера "Самолет" выросли на 5% на заявлениях Сбербанка

Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Акции девелопера "Самолет" в ходе торгов на Московской бирже в четверг выросли на 5% (до 247,2 рубля за штуку) на заявлениях первого зампреда Сбербанка о том, что банк активно работает с компанией над планом действий, в результате которых группа сможет выйти на стабильную работу.

Сбербанк и другие кредитные организации обсуждают с девелопером "Самолет" план, реализация которого позволит компании, обремененной большим долгом, выйти на стабильный режим работы, сообщил журналистам первый зампред банка Александр Ведяхин.

"Что касается ГК "Самолет", то мы активно взаимодействуем с группой компаний и со всеми кредиторами, которые работают с группой "Самолет". Сейчас делаем такой план улучшения ситуации в группе компаний "Самолет", - сказал Ведяхин в кулуарах форума "Сбер инвестиций", отвечая на просьбу прокомментировать слухи о возможном приобретении Сбербанком активов "Самолета".

"Уверен, что группа компаний сможет выйти на стабильную работу благодаря этому плану", - сказал Ведяхин.