Набсовет банка "Санкт-Петербург" дал рекомендации по дивидендам за 2024 год

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 29,72 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, говорится в сообщении банка.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, совокупный размер выплат за год составит 56,98 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф".

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 27,26 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную акцию (на выплату направил 12,2 млрд рублей, или 50% чистой прибыли по МСФО).

Ранее сообщалось, что банк "Санкт-Петербург" в 2024 году получил 50,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. За 2023 год банк "Санкт-Петербург" с учетом промежуточных дивидендов выплатил 42,45 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,44 рубля на одну привилегированную. Всего на дивиденды банк направил 18,9 млрд рублей.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 31 марта 2025 года.

Годовое собрание акционеров банка "Санкт-Петербург" пройдет 24 апреля 2025 года в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 21 апреля.

Как сообщалось, в марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным (на 2021 год), являлись его топ-менеджеры, в том числе, председатель правления Александр Савельев (напрямую владел 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".