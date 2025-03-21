Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в феврале снизился на 0,6%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в феврале снизились на 0,6% к февралю 2024 года, до 397,1 тыс. шт., оказавшись на 5,5% ниже январских, подсчитали в "Автостате".

Лидерство на вторичном рынке сохраняет Lada - за прошлый месяц перепродано 106 тыс. машин российской марки. Второе место остается у японской Toyota, показатель которой составил 39,1 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (21,1 тыс. и 20,7 тыс. шт. соответственно) и японский Nissan (17,4 тыс. шт.).

Все марки в первой десятке показывают отрицательную динамику по отношению к уровню месячной давности, сильнее других она у Honda (-10,9%). При этом в годовом сравнении только Lada удалось продемонстрировать рост (+4,3%).

Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей в феврале стал седан Lada 2107 - за прошлый месяц россияне купили 9,8 тыс. "семерок". На втором месте хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (8,4 тыс. шт.), за которым следуют "корейцы" - Kia Rio (7,7 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (7,6 тыс. шт.) В число лидеров вторичного рынка вошли также трехдверный внедорожник Lada 4x4 и седан Lada 2170 "Приора", февральские результаты которых составили по 7,4 тыс. единиц.

В сравнении с январем все модели оказались "в минусе". Сильнее других "просела" Toyota Camry (-8,6%). По отношению к февралю 2024 года половина моделей демонстрирует рост, а другая половина - снижение. Среди первых лучшим оказался седан Lada 2190 Granta (+10,9%), а среди вторых худшей стала "четырнадцатая" (-9%).

За январь-февраль 2025 года вторичный легковой рынок в РФ составил 817,4 тыс. шт. (+12,9%). Все десять самых популярных марок и моделей за этот период показали положительную динамику, отмечают в "Автостате".