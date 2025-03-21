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Tesla отзывает более 46 тысяч электропикапов Cybertruck

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla отзывает почти 46,1 тысячи электропикапов Cybertruck для замены внешней панели, которая может отвалиться во время движения, сообщает сайт Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Под отзыв попадают все машины, выпущенные с момента начала производства Cybertruck в ноябре 2023 года по конец февраля 2025 года.

"Если центральная панель отделится от автомобиля во время движения, это может создать опасность на дороге для следующих за ним автомобилистов и повысить риск травм или столкновений", - сообщилаTesla. Проблема связана с тем, что клей, которым прикреплена эта панель, может терять свои свойства под воздействием окружающей среды.

Сообщений о каких-либо связанных с этой проблемой происшествиях или травмах не поступало, заявили в компании. Tesla заменит неисправные детали бесплатно.

NHTSA Tesla США
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