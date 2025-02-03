Продажи Tesla во Франции в январе рухнули на 63%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Во Франции в январе было зарегистрировано 1,14 тыс. электромобилей производства американской Tesla по сравнению с почти 3,12 тыс. в том же месяце прошлого года. Об этом сообщила местная отраслевая ассоциация La Plateforme Automobile.

Падение продаж на 63% оказалось значительно хуже сокращения продаж всех типов легковых автомобилей (-6,2%) и электромобилей в целом (-0,5%).

В 2024 году регистрация электромобилей Tesla в Европейском союзе снизилась на 13%, в том числе в Германии, которая является крупнейшим рынком в ЕС, – на 41%. Франция занимает второе место по объему рынка электромобилей.