ЦБ отметил признаки снижения напряженности на российском рынке труда

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России отметил признаки снижения напряженности на российском рынке труда, в частности, сокращение доли предприятий с дефицитом кадров. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе по решению по ставке.

"Рынок труда остается жестким. Безработица находится на исторических минимумах. Однако появляется все больше признаков снижения напряженности", - заявил ЦБ.

Ссылаясь на данные опросов, регулятор отметил, что продолжает сокращаться доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, и наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.

Рост зарплат, по данным ЦБ, остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. На декабрьскую статистику по зарплатам в том числе повлиял частичный перенос выплаты годовых премий с I квартала 2025 года. Перенос поддержал потребительский спрос в начале 2025 года.