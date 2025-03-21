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ЦБ отметил умеренность темпов роста корпоративного кредитования и сокращение розничного портфеля

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Текущие темпы роста корпоративного кредитования в целом умеренные, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам совета директоров по ставке.

Однако на их динамику в последние месяцы значимо повлияли повышенные бюджетные расходы, отмечает регулятор.

Розничный кредитный портфель банков сокращается с декабря 2024 года. В целом кредитная активность остается сдержанной.

Рост доходов позволяет населению одновременно наращивать и потребление, и сбережения. Несмотря на некоторое уменьшение депозитных ставок, сохраняется высокий приток средств граждан на текущие счета и срочные депозиты, отмечает ЦБ.

В январе корпоративный кредитный портфель банков ускорил падение - минус 1,2% против минус 0,2% в декабре, однако данные за эти месяцы недостаточно показательны из-за сезонности и разовых факторов, чтобы с уверенностью говорить об устойчивом снижении темпов роста корпоративных кредитов, сообщал регулятор.


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