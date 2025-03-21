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Темпы роста кредитования приблизились к к нижней границе базового прогноза Банка России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Кредитование в России растет медленнее, чем в 2024 году, наиболее заметное снижение наблюдается в потребительском сегменте, в целом кредитование растет темпами, близкими к нижней границе базового прогноза ЦБ, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Объемные показатели кредитования изменились более заметно, причем как в рознице, так и в корпоративном секторе. Наиболее выраженное замедление наблюдается в потребительских кредитах, и прежде всего, в необеспеченном сегменте. Корпоративное кредитование растет сдержанно, но динамика здесь была "зашумлена" повышенными бюджетными расходами в начале года. Полученные от бюджета средства многие компании направляют на погашение ранее взятых кредитов", - сказала она.

"В целом кредитование растет темпами, близкими к нижней границе нашего базового прогноза. В последние месяцы темпы роста кредитования заметно ниже пиков прошлого года, но это нельзя интерпретировать как продолжение ужесточения денежно-кредитных условий, поскольку на спрос влияет не только кредит, но и бюджет", - отметила Набиуллина.

Согласно базовому сценарию ЦБ, опубликованному в "Основных направлениях единой государственной ДКП на 2025- 2027 годы.", рост корпоративного кредитования в 2025 году может составить 8-13% (против 17-20% в 2024 году), кредитования населения 6-11% (против 12-15% в 2024 году), ипотечного кредитования 8-13% ( в 2024 году - 8-11%).

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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