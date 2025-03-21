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Brent подешевела до $71,63 за баррель

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению, растеряв рост, достигнутый ранее в пятницу при поддержке ожиданий сокращения предложения, усилившихся после сообщений о расширении санкций США против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+.

К 14:35 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,51%) до $71,63 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,33 (0,48%), до $67,74 за баррель.

Оба контракта, вероятно, завершат неделю в плюсе: с понедельника стоимость контрактов на Brent выросла более чем на 1,3%, тогда как фьючерсы на WTI прибавили в цене около 1,2%.

Минфин США ввел санкции против независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов". В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Секретариат ОПЕК обнародовал обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти. Нарушившие обязательства страны должны будут сократить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках также способствуют росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

Сохраняющиеся опасения относительно замедления роста ведущих мировых экономик на фоне торговых войн, продолжают оказывать давление на рынок.

Глава ЕЦБ Лагард заявила в Европарламенте, что введение Вашингтоном пошлины в 25% на импорт европейских товаров сократит темпы роста ВВП еврозоны на 0,3 процентного пункта в течение первого года, а ответные меры усугубят негативные последствия для экономики.

198 марта ФРС понизила прогнозы темпов роста экономики США, а также отметила рост неопределенности перспектив.

Brent WTI ЕЦБ США ОПЕК ФРС Иран
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