Brent подешевела до $71,88 за баррель

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник.

К 8:10 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,39%) до $71,88 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,16 (0,2%), до $72,16 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,25 (0,37%), до $68,03 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,21 (0,3%), до $68,28 за баррель.

Трейдеры оценивают перспективы увеличения поставок из России на фоне усилий по урегулированию конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

24 марта в Эр-Рияде пройдут российско-американские консультации. Американская и российская стороны обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как такая мера позитивно скажется на торговле, заявил ранее советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц. По его ожиданиям, в дальнейшем можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования.

Он отметил, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.

Кроме того, на нефтяные котировки оказывают давление опасения в связи с внешнеторговой политикой США перед введением ими 2 апреля зеркальных пошлин на товары из других стран. Рынок опасается, что глобальная торговая война замедлит экономический рост и негативно отразится на спросе на энергоносители.