ЦБ отметил рост привлекательности рублевых активов из-за переоценки геополитических рисков

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Привлекательность рублевых активов повысилась в том числе из-за переоценки рынком геополитических рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В целом привлекательность рублевых активов увеличилась благодаря сохраняющимся высоким доходностям в рублях и переоценке рынком геополитических рисков", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Однако пока преждевременно судить об устойчивости изменения внешних условий", - добавила она.