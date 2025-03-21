Глава Банка России считает, что экономика РФ идет по траектории "мягкой посадки"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Признаки замедления внутреннего спроса и сигналы о снижении дефицита кадров говорят о том, что экономика РФ идет по траектории "мягкой посадки", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика скорее идет по траектории "мягкой посадки" без резких колебаний", - сказала Набиуллина.

"Предварительная информация о потреблении в феврале и марте смешанная. Есть предвестники более умеренного инвестиционного спроса. В частности, снижаются продажи грузового транспорта и сокращается спрос на стройматериалы. Продолжают поступать данные о том, что компании переносят сроки реализации инвестиционных проектов, при этом уже начатые проекты не останавливаются, в том числе благодаря накопленной прибыли прошлых лет", - добавила она.

По ее словам, ситуация на рынке труда остается напряженной, в то же время появилось больше сигналов о снижении дефицита кадров, на что указывают оперативные опросы предприятий. Кроме того, количество резюме на одну вакансию продолжает расти.