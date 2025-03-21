Поиск

Глава Банка России считает, что экономика РФ идет по траектории "мягкой посадки"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Признаки замедления внутреннего спроса и сигналы о снижении дефицита кадров говорят о том, что экономика РФ идет по траектории "мягкой посадки", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика скорее идет по траектории "мягкой посадки" без резких колебаний", - сказала Набиуллина.

"Предварительная информация о потреблении в феврале и марте смешанная. Есть предвестники более умеренного инвестиционного спроса. В частности, снижаются продажи грузового транспорта и сокращается спрос на стройматериалы. Продолжают поступать данные о том, что компании переносят сроки реализации инвестиционных проектов, при этом уже начатые проекты не останавливаются, в том числе благодаря накопленной прибыли прошлых лет", - добавила она.

По ее словам, ситуация на рынке труда остается напряженной, в то же время появилось больше сигналов о снижении дефицита кадров, на что указывают оперативные опросы предприятий. Кроме того, количество резюме на одну вакансию продолжает расти.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ сейчас не имеет достоверных данных об интересе нерезидентов к активам РФ

ЦБ сейчас не имеет достоверных данных об интересе нерезидентов к активам РФ
Ставка ЦБ РФ

Банк России в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки

Ставка ЦБ РФ

Набиуллина отметила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась

Набиуллина отметила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась

ФТС в 2024 году перечислила в бюджет 7,35 трлн рублей

ФТС в 2025 году должна по плану перечислить в бюджет более 8 трлн рублей

Глава РФПИ считает, что сигналы ЦБ о снижении ставки необходимы для роста экономики

S7 передумала отменять рейсы Братск-Москва в мае

ЦБ ждет дезинфляционного влияния возможного спада геополитической напряженности

Ставка ЦБ РФ

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%

США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций

США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6053 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ36 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });